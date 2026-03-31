O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira (31) a lei que amplia a licença-paternidade no Brasil. A medida eleva o período atual de 5 dias para até 20 dias, com aplicação gradual nos próximos anos, e estabelece novas diretrizes para o benefício.

Ampliação progressiva até 2029

A nova legislação define um cronograma de expansão da licença. O prazo passa para 10 dias em 2027, aumenta para 15 dias em 2028 e atinge o limite de 20 dias em 2029. A regulamentação coloca em prática um direito previsto desde a Constituição de 1988, que até então não tinha regras específicas.