Piracicaba está com 302 vagas de emprego abertas em diferentes setores, oferecendo oportunidades para profissionais com e sem experiência. Os salários chegam a R$ 5 mil, principalmente nas áreas de transporte, indústria, construção civil e alimentação.

Entre as funções com melhor remuneração estão carreteiro, gerente de restaurante, eletricista automotivo e técnico eletromecânico. A grande quantidade de vagas chamou atenção de quem busca recolocação profissional ou a primeira oportunidade no mercado de trabalho.

Salários altos chamam atenção em Piracicaba

As maiores remunerações disponíveis atualmente são para o cargo de carreteiro, com salário de R$ 5.000. Também aparecem entre os destaques a função de gerente de restaurante II, com pagamento de R$ 4.961,55, além de eletricista automotivo, com R$ 4.200.