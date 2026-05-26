26 de maio de 2026
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MERCADO AQUECIDO

Piracicaba abre 302 vagas com salários de até R$ 5 mil

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA
Piracicaba está com 302 vagas de emprego abertas em diferentes setores, oferecendo oportunidades para profissionais com e sem experiência.
Piracicaba está com 302 vagas de emprego abertas em diferentes setores, oferecendo oportunidades para profissionais com e sem experiência.

Piracicaba está com 302 vagas de emprego abertas em diferentes setores, oferecendo oportunidades para profissionais com e sem experiência. Os salários chegam a R$ 5 mil, principalmente nas áreas de transporte, indústria, construção civil e alimentação.

Entre as funções com melhor remuneração estão carreteiro, gerente de restaurante, eletricista automotivo e técnico eletromecânico. A grande quantidade de vagas chamou atenção de quem busca recolocação profissional ou a primeira oportunidade no mercado de trabalho.

Salários altos chamam atenção em Piracicaba

As maiores remunerações disponíveis atualmente são para o cargo de carreteiro, com salário de R$ 5.000. Também aparecem entre os destaques a função de gerente de restaurante II, com pagamento de R$ 4.961,55, além de eletricista automotivo, com R$ 4.200.

Outras vagas com salários acima de R$ 3 mil incluem:

  • operador de retroescavadeira — R$ 3.740,63
  • técnico eletromecânico — R$ 3.645,81
  • soldador
  • operador de munk
  • encanador

As oportunidades abrangem empresas industriais, logísticas e comerciais da região.

Vagas sem experiência também estão disponíveis

Quem ainda não possui experiência profissional também encontra chances de contratação em Piracicaba. Há vagas abertas para:

  • auxiliar de linha de produção
  • operador de caixa
  • ajudante de produção
  • auxiliar de cozinha
  • auxiliar de qualidade
  • operador de produção

Em muitos casos, as empresas oferecem treinamento interno e oportunidades para crescimento profissional.

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Empresas exigem experiência e cursos técnicos

Para parte das vagas, os empregadores pedem requisitos específicos, como:

  • ensino médio completo
  • experiência mínima de seis meses registrada em carteira
  • CNH em categorias variadas
  • disponibilidade para turnos e finais de semana
  • cursos técnicos nas áreas elétrica, mecânica, logística e construção civil

As empresas também buscam profissionais com facilidade para viagens e atuação operacional.

Funções com mais oportunidades abertas

As áreas com maior número de vagas atualmente são:

  • auxiliar de linha de produção
  • auxiliar de qualidade
  • porteiro/controlador de acesso
  • operador de caixa
  • carreteiro
  • mecânico de automóveis
  • pedreiro
  • técnico eletromecânico

Além dos salários competitivos, algumas vagas oferecem comissão, escalas flexíveis e contratação temporária para ganho de experiência.

Como se candidatar às vagas em Piracicaba

Os interessados podem consultar as oportunidades e realizar candidatura pelo site de Painel de Vagas da Prefeitura de Piracicaba:

Site: Painel de Vagas da Prefeitura de Piracicaba

O CAT (Centro de Apoio ao Trabalhador) funciona no Térreo 1 do Centro Cívico, na Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233, em Piracicaba.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones:

WhatsApp: (19) 3437-2221
Telefone: (19) 3437-2222

As vagas podem ser encerradas a qualquer momento, conforme o preenchimento das oportunidades pelas empresas contratantes.

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