Piracicaba está com 302 vagas de emprego abertas em diferentes setores, oferecendo oportunidades para profissionais com e sem experiência. Os salários chegam a R$ 5 mil, principalmente nas áreas de transporte, indústria, construção civil e alimentação.
Entre as funções com melhor remuneração estão carreteiro, gerente de restaurante, eletricista automotivo e técnico eletromecânico. A grande quantidade de vagas chamou atenção de quem busca recolocação profissional ou a primeira oportunidade no mercado de trabalho.
Salários altos chamam atenção em Piracicaba
As maiores remunerações disponíveis atualmente são para o cargo de carreteiro, com salário de R$ 5.000. Também aparecem entre os destaques a função de gerente de restaurante II, com pagamento de R$ 4.961,55, além de eletricista automotivo, com R$ 4.200.
Outras vagas com salários acima de R$ 3 mil incluem:
- operador de retroescavadeira — R$ 3.740,63
- técnico eletromecânico — R$ 3.645,81
- soldador
- operador de munk
- encanador
As oportunidades abrangem empresas industriais, logísticas e comerciais da região.
Vagas sem experiência também estão disponíveis
Quem ainda não possui experiência profissional também encontra chances de contratação em Piracicaba. Há vagas abertas para:
- auxiliar de linha de produção
- operador de caixa
- ajudante de produção
- auxiliar de cozinha
- auxiliar de qualidade
- operador de produção
Em muitos casos, as empresas oferecem treinamento interno e oportunidades para crescimento profissional.
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Empresas exigem experiência e cursos técnicos
Para parte das vagas, os empregadores pedem requisitos específicos, como:
- ensino médio completo
- experiência mínima de seis meses registrada em carteira
- CNH em categorias variadas
- disponibilidade para turnos e finais de semana
- cursos técnicos nas áreas elétrica, mecânica, logística e construção civil
As empresas também buscam profissionais com facilidade para viagens e atuação operacional.
Funções com mais oportunidades abertas
As áreas com maior número de vagas atualmente são:
- auxiliar de linha de produção
- auxiliar de qualidade
- porteiro/controlador de acesso
- operador de caixa
- carreteiro
- mecânico de automóveis
- pedreiro
- técnico eletromecânico
Além dos salários competitivos, algumas vagas oferecem comissão, escalas flexíveis e contratação temporária para ganho de experiência.
Como se candidatar às vagas em Piracicaba
Os interessados podem consultar as oportunidades e realizar candidatura pelo site de Painel de Vagas da Prefeitura de Piracicaba:
Site: Painel de Vagas da Prefeitura de Piracicaba
O CAT (Centro de Apoio ao Trabalhador) funciona no Térreo 1 do Centro Cívico, na Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233, em Piracicaba.
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones:
WhatsApp: (19) 3437-2221
Telefone: (19) 3437-2222
As vagas podem ser encerradas a qualquer momento, conforme o preenchimento das oportunidades pelas empresas contratantes.