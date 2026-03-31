A definição dos percentuais foi feita pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, órgão que estabelece regras para a formação de preços no setor.

Os valores dos medicamentos vendidos no Brasil podem sofrer atualização a partir desta terça-feira (31), com limite máximo de até 3,81%. A autorização consta em norma do governo federal publicada no Diário Oficial da União.

O reajuste segue um sistema dividido em três categorias. No primeiro nível, o aumento permitido chega a 3,81%. No segundo, o teto é de 2,47%. Já o terceiro nível estabelece limite de 1,13%. A inclusão de cada medicamento em uma dessas faixas leva em conta aspectos como a quantidade de concorrentes e a presença de versões genéricas.

Produtos com maior número de fabricantes, em geral, ficam nas faixas com limites mais altos. É o caso de medicamentos usados em tratamentos frequentes, como os voltados à hipertensão e ao controle de colesterol. Entre eles estão substâncias como hidroclorotiazida, amlodipina, captopril, enalapril, losartana, atenolol, propranolol, sinvastatina, atorvastatina e metformina.

A faixa intermediária reúne medicamentos que já contam com alternativas no mercado, mas em menor escala. Nesse grupo estão, por exemplo, algumas opções mais recentes para diabetes, além de determinados antidepressivos e ansiolíticos. Já a última categoria inclui produtos com oferta mais restrita, como insulinas de ação prolongada, entre elas a insulina glargina.