Um bebê de apenas seis meses foi levado às pressas pela mãe para a Unidade de Pronto Atendimento Vila Rezende (UPA), após ingerir maconha dentro de casa na noite da última sexta-feira (27), em Piracicaba.

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De acordo com as informações, o bebê teve contato com a maconha enquanto estava na cama e apresentou mal estar. Em desespero, a mulher saiu às pressas para a unidade de saúde. Ao tomar conhecimento do ocorrido, a equipe médica atendeu rapidamente a criança e solicitou a transferência emergencial, para a Santa Casa de Piracicaba.