31 de março de 2026
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CASO GRAVE

Bebê ingere maconha e acaba internado em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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O bebê, de apenas seis meses, ingeriu a substância na cama da residência.
O bebê, de apenas seis meses, ingeriu a substância na cama da residência.

  Um bebê de apenas seis meses foi levado às pressas pela mãe para a Unidade de Pronto Atendimento Vila Rezende (UPA), após ingerir maconha dentro de casa na noite da última sexta-feira (27), em Piracicaba.

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De acordo com as informações, o bebê teve contato com a maconha enquanto estava na cama e apresentou mal estar. Em desespero, a mulher saiu às pressas para a unidade de saúde. Ao tomar conhecimento do ocorrido, a equipe médica atendeu rapidamente a criança e solicitou a transferência emergencial, para a Santa Casa de Piracicaba.

Policiais militares foram acionados e registraram um boletim de ocorrência..O caso está sendo apurado.

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