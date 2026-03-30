Moradores de Piracicaba podem estar entre os milhares de consumidores que têm direito a pagar menos — ou até nada — na conta de luz, mas ainda não recebem o benefício. O alerta vale para toda a área atendida pela CPFL Paulista, que soma mais de 619 mil clientes com potencial de enquadramento em programas sociais de energia.

A condição é voltada a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e segue critérios definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Mesmo com a possibilidade de inclusão automática, muitos consumidores acabam ficando de fora por pendências cadastrais ou falta de atualização dos dados.

Na região de Campinas, por exemplo, cerca de 199 mil pessoas podem ser beneficiadas, um cenário que reflete a realidade de diversas cidades do interior paulista, podendo incluir Piracicaba.