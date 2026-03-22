A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) atende crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual, autismo, paralisia cerebral e outras condições. A instituição realiza cerca de 3.500 atendimentos mensais nas áreas de educação, saúde e assistência social, oferecendo todos os serviços de forma gratuita.

A APAE Piracicaba completou 40 anos de atuação em Piracicaba. O aniversário oficial da instituição é comemorado no dia 29 de janeiro, mas as comemorações entre assistidos e funcionários foram realizadas em março, mês em que também é celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down, em 21 de março.

Atendimento começa com encaminhamento pelo SUS