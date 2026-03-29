Quem procura diagnóstico e tratamento para autismo em Piracicaba encontra opções tanto na rede pública quanto em clínicas particulares especializadas. A demanda por atendimento para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem crescido nos últimos anos, e muitas famílias enfrentam desafios para conseguir acompanhamento terapêutico e desenvolvimento adequado. Saiba onde encontrar tratamento para autismo em Piracicaba e quais serviços estão disponíveis no município.

A moradora de Saltinho, Daiane Floriano, vive essa realidade diariamente. Mãe de trigêmeas, ela se desloca todos os dias até Piracicaba para levar as filhas ao tratamento. Duas das três meninas, de quatro anos e meio, foram diagnosticadas com autismo e realizam acompanhamento terapêutico contínuo.

Rotina de mãe inclui viagens diárias para tratamento

Antes de encontrar atendimento adequado, Daiane enfrentou dificuldades de acolhimento e acesso a serviços especializados em sua cidade. Foi a partir dessa necessidade que ela passou a buscar atendimento em Piracicaba, onde encontrou suporte no IAP (Instituto de Autistas de Piracicaba). A rotina da família precisou ser reorganizada para garantir o acompanhamento das crianças, e o tratamento tem contribuído para o desenvolvimento e evolução das meninas ao longo dos últimos anos.