As rodovias administradas pela Rodovias do Tietê devem receber cerca de 597 mil veículos durante o feriado prolongado de Sexta-Feira Santa e Páscoa. A previsão acende um alerta para motoristas que pretendem viajar, já que o aumento no fluxo exige atenção redobrada nas estradas.
Onde o trânsito será mais intenso
A Rodovia Marechal Rondon (SP-300) lidera a movimentação, com expectativa de 315 mil veículos circulando no trecho entre Tietê e Bauru.
Na Rodovia Comendador Mário Dedini (SP-308), que liga Salto a Piracicaba, o volume pode chegar a 104 mil veículos.
Outros trechos também devem registrar grande movimento, como a Rodovia Professor João Hipólito Martins (SP-209), com previsão de 102 mil veículos, e a Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), com 58 mil. Já a Rodovia Dr. João José Rodrigues (SP-113) deve receber cerca de 18 mil veículos.
Operação especial e atendimento 24h
Para minimizar impactos e garantir segurança, a concessionária reforçou a operação com guinchos e ambulâncias posicionados em pontos estratégicos. Todo o sistema será monitorado em tempo real pelo Centro de Controle Operacional.
Em caso de necessidade, os motoristas podem acionar o atendimento gratuito 24 horas pelo telefone 0800-770-3322.
Horários de maior movimento
A recomendação é evitar os períodos de pico. Na quinta-feira, o trânsito deve se intensificar entre 16h e 21h. Na sexta-feira, o fluxo será maior das 6h às 11h, enquanto no domingo a concentração ocorre entre 16h e 20h.
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Planejamento é essencial
Diante do aumento expressivo no número de veículos, especialistas reforçam a importância de planejar a viagem com antecedência. Revisar o carro, checar documentos e escolher horários alternativos são medidas que ajudam a reduzir riscos e tornar o trajeto mais seguro.
Concessão e cobertura
A Rodovias do Tietê é responsável por mais de 400 quilômetros de rodovias no interior paulista, conectando cidades estratégicas como Piracicaba, Campinas e Botucatu.