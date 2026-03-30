30 de março de 2026
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ALERTA NESTE FERIADO

Vai viajar? Feriado terá trânsito pesado nas rodovias

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Fernando Frazão/ Agência Brasil)
Estradas vão estar cheias
Estradas vão estar cheias

As rodovias administradas pela Rodovias do Tietê devem receber cerca de 597 mil veículos durante o feriado prolongado de Sexta-Feira Santa e Páscoa. A previsão acende um alerta para motoristas que pretendem viajar, já que o aumento no fluxo exige atenção redobrada nas estradas.

Onde o trânsito será mais intenso

A Rodovia Marechal Rondon (SP-300) lidera a movimentação, com expectativa de 315 mil veículos circulando no trecho entre Tietê e Bauru.

Na Rodovia Comendador Mário Dedini (SP-308), que liga Salto a Piracicaba, o volume pode chegar a 104 mil veículos.

Outros trechos também devem registrar grande movimento, como a Rodovia Professor João Hipólito Martins (SP-209), com previsão de 102 mil veículos, e a Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), com 58 mil. Já a Rodovia Dr. João José Rodrigues (SP-113) deve receber cerca de 18 mil veículos.

Operação especial e atendimento 24h

Para minimizar impactos e garantir segurança, a concessionária reforçou a operação com guinchos e ambulâncias posicionados em pontos estratégicos. Todo o sistema será monitorado em tempo real pelo Centro de Controle Operacional.

Em caso de necessidade, os motoristas podem acionar o atendimento gratuito 24 horas pelo telefone 0800-770-3322.

Horários de maior movimento

A recomendação é evitar os períodos de pico. Na quinta-feira, o trânsito deve se intensificar entre 16h e 21h. Na sexta-feira, o fluxo será maior das 6h às 11h, enquanto no domingo a concentração ocorre entre 16h e 20h.

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Planejamento é essencial

Diante do aumento expressivo no número de veículos, especialistas reforçam a importância de planejar a viagem com antecedência. Revisar o carro, checar documentos e escolher horários alternativos são medidas que ajudam a reduzir riscos e tornar o trajeto mais seguro.

Concessão e cobertura

A Rodovias do Tietê é responsável por mais de 400 quilômetros de rodovias no interior paulista, conectando cidades estratégicas como Piracicaba, Campinas e Botucatu.

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