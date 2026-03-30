As rodovias administradas pela Rodovias do Tietê devem receber cerca de 597 mil veículos durante o feriado prolongado de Sexta-Feira Santa e Páscoa. A previsão acende um alerta para motoristas que pretendem viajar, já que o aumento no fluxo exige atenção redobrada nas estradas.

Onde o trânsito será mais intenso

A Rodovia Marechal Rondon (SP-300) lidera a movimentação, com expectativa de 315 mil veículos circulando no trecho entre Tietê e Bauru.

Na Rodovia Comendador Mário Dedini (SP-308), que liga Salto a Piracicaba, o volume pode chegar a 104 mil veículos.