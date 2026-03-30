De acordo com fontes ligadas ao setor, o combustível pode registrar elevação entre 70% e 80%, com base nos critérios utilizados pela estatal para formação de preços. O possível reajuste se soma ao aumento aplicado entre fevereiro e março, que ficou próximo de 10%.

A Petrobras deve anunciar nesta semana a atualização mensal do preço do querosene de aviação (QAV), conforme previsto em contrato. A definição dos valores para abril ocorre em meio a projeções de aumento.

Entre os fatores considerados está a valorização do petróleo do tipo Brent, negociado na Intercontinental Exchange. Desde o fim de fevereiro, quando teve início o conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, o indicador acumula alta próxima de 50%.

Outro parâmetro acompanhado é o heating oil, derivado utilizado em sistemas de aquecimento, que também apresentou variação e acumula aumento de cerca de 70% no mesmo período. Esses movimentos ocorreram após o último reajuste do QAV, anunciado em 27 de fevereiro, e podem influenciar os valores de abril.

Atualmente, o litro do combustível é comercializado a R$ 3,58, abaixo do valor registrado no fim de 2022, quando chegou a R$ 5,08 durante a escalada de preços associada ao conflito entre Rússia e Ucrânia.