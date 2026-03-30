Nesta semana, a 36ª Paixão de Cristo de Piracicaba ocorrerá entre quarta-feira (1º) e domingo (5). A edição apresenta mudanças em relação aos anos anteriores.

A narração será conduzida por Maria, interpretada por Dani Torin. O espetáculo também inclui a cena do teste de fé do discípulo Tomé, inserida na sequência de acontecimentos da encenação.

O enredo percorre passagens da vida de Jesus Cristo, organizadas em atos que retratam diferentes momentos da narrativa. A estrutura segue a proposta adotada pela produção, com a apresentação das cenas em ordem cronológica.