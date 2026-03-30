Nesta semana, a 36ª Paixão de Cristo de Piracicaba ocorrerá entre quarta-feira (1º) e domingo (5). A edição apresenta mudanças em relação aos anos anteriores.
A narração será conduzida por Maria, interpretada por Dani Torin. O espetáculo também inclui a cena do teste de fé do discípulo Tomé, inserida na sequência de acontecimentos da encenação.
O enredo percorre passagens da vida de Jesus Cristo, organizadas em atos que retratam diferentes momentos da narrativa. A estrutura segue a proposta adotada pela produção, com a apresentação das cenas em ordem cronológica.
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O cenário foi reorganizado, com o Templo de Jerusalém posicionado ao centro da estrutura cênica. A alteração modifica a disposição dos elementos utilizados durante a apresentação e a circulação dos atores em cena.
A programação prevê seis apresentações no Parque Engenho Central, distribuídas ao longo dos cinco dias de evento. As sessões serão realizadas em horários definidos pela organização.
A montagem envolve elenco e equipe técnica responsáveis pela execução das cenas, figurinos, iluminação e sonorização. A produção mantém a realização anual do espetáculo no município.
O acesso do público será realizado pela Ponte Pênsil, na Avenida Beira Rio, e pelo Mirante, na Avenida Maurice Allain. A orientação é para que o público utilize os pontos indicados para entrada no local e siga as instruções de acesso ao espaço.