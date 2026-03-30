Piracicaba está com 236 vagas de emprego disponíveis em diferentes setores da economia, oferecendo oportunidades para profissionais com variados níveis de escolaridade e experiência. As chances contemplam desde candidatos iniciantes até trabalhadores com qualificação técnica.

Vagas em alta na cidade

Entre as funções com maior número de oportunidades estão:

Ajudante de motorista, com 26 vagas,

Soldador (21),

Ajudante geral (16),

Além de cargos como: