30 de março de 2026
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OPORTUNIDADE ABERTA

Mais de 200 vagas em Piracicaba: salários passam de R$ 4 mil

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Piracicaba está com 236 vagas de emprego disponíveis em diferentes setores da economia, oferecendo oportunidades para profissionais com variados níveis de escolaridade e experiência. As chances contemplam desde candidatos iniciantes até trabalhadores com qualificação técnica.

Vagas em alta na cidade

Entre as funções com maior número de oportunidades estão:

  • Ajudante de motorista, com 26 vagas, 
  • Soldador (21), 
  • Ajudante geral (16), 

Além de cargos como:

  • Aprendiz de CNC
  • Operador de telemarketing
  • Auxiliar de padaria 
  • Pedreiro

 Cada um com 10 vagas abertas.

Também há espaço para profissionais especializados, incluindo:

  • Eletricista de manutenção 
  • Técnico eletrônico
  • Programador de usinagem  
  • Inspetor de qualidade

Ampliando as possibilidades para quem já possui formação técnica.

Oportunidades no comércio e indústria

No setor de comércio e atendimento, empresas buscam trabalhadores para funções como:

  • Açougueiro
  • Operador de frios
  • Atendente de lanchonete,
  • Operador de pizzaria, 
  • Repositor 
  • Vendedor interno.

Já na indústria, há demanda por:

  • Operador de máquinas
  • Rebarbador, ferramenteiro 
  • Auxiliar técnico

Refletindo o aquecimento do setor produtivo no município.

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Salários e requisitos

Os salários variam conforme a função e podem ultrapassar R$ 4 mil, especialmente em cargos de liderança, como encarregado de obras. Algumas vagas também oferecem pagamento por hora e benefícios adicionais.

As exigências vão desde ensino fundamental incompleto até formação técnica, além de requisitos específicos como cursos profissionalizantes, carteira de habilitação e disponibilidade para viagens, dependendo da vaga.

Como se candidatar às vagas

Os interessados devem acessar o Painel de Vagas no site da Prefeitura de Piracicaba para consultar as oportunidades e realizar a candidatura. Cada vaga possui prazo próprio e pode ser encerrada antes do previsto, conforme a procura.

Também é recomendado manter os dados atualizados e conferir atentamente os critérios exigidos por cada empresa antes de se inscrever.

Atendimento ao trabalhador

O atendimento presencial é realizado no Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), localizado no Centro Cívico, na rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233, em Piracicaba. Informações adicionais podem ser obtidas pelos telefones (19) 3437-2222 e WhatsApp (19) 3437-2221.

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