Piracicaba está com 236 vagas de emprego disponíveis em diferentes setores da economia, oferecendo oportunidades para profissionais com variados níveis de escolaridade e experiência. As chances contemplam desde candidatos iniciantes até trabalhadores com qualificação técnica.
Vagas em alta na cidade
Entre as funções com maior número de oportunidades estão:
- Ajudante de motorista, com 26 vagas,
- Soldador (21),
- Ajudante geral (16),
Além de cargos como:
- Aprendiz de CNC
- Operador de telemarketing
- Auxiliar de padaria
- Pedreiro
Cada um com 10 vagas abertas.
Também há espaço para profissionais especializados, incluindo:
- Eletricista de manutenção
- Técnico eletrônico
- Programador de usinagem
- Inspetor de qualidade
Ampliando as possibilidades para quem já possui formação técnica.
Oportunidades no comércio e indústria
No setor de comércio e atendimento, empresas buscam trabalhadores para funções como:
- Açougueiro
- Operador de frios
- Atendente de lanchonete,
- Operador de pizzaria,
- Repositor
- Vendedor interno.
Já na indústria, há demanda por:
- Operador de máquinas
- Rebarbador, ferramenteiro
- Auxiliar técnico
Refletindo o aquecimento do setor produtivo no município.
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Salários e requisitos
Os salários variam conforme a função e podem ultrapassar R$ 4 mil, especialmente em cargos de liderança, como encarregado de obras. Algumas vagas também oferecem pagamento por hora e benefícios adicionais.
As exigências vão desde ensino fundamental incompleto até formação técnica, além de requisitos específicos como cursos profissionalizantes, carteira de habilitação e disponibilidade para viagens, dependendo da vaga.
Como se candidatar às vagas
Os interessados devem acessar o Painel de Vagas no site da Prefeitura de Piracicaba para consultar as oportunidades e realizar a candidatura. Cada vaga possui prazo próprio e pode ser encerrada antes do previsto, conforme a procura.
Também é recomendado manter os dados atualizados e conferir atentamente os critérios exigidos por cada empresa antes de se inscrever.
Atendimento ao trabalhador
O atendimento presencial é realizado no Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), localizado no Centro Cívico, na rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233, em Piracicaba. Informações adicionais podem ser obtidas pelos telefones (19) 3437-2222 e WhatsApp (19) 3437-2221.