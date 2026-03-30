Os interessados em conquistar uma das oportunidades devem comparecer presencialmente com documentos pessoais e currículo atualizado. A seleção será realizada na próxima terça-feira (31), às 8h30, na Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda de Piracicaba, localizada no Centro Cívico da cidade.
Também é possível obter mais detalhes por telefone ou acessar o Painel de Vagas no site oficial da Prefeitura de Piracicaba.
Vagas disponíveis e requisitos
Ao todo, são 40 oportunidades abertas em Piracicaba para diferentes áreas. As funções incluem:
- Auxiliar de perecíveis (padaria e açougue)
- Açougueiro
- Auxiliar de operações (repositor)
- Auxiliar de serviços gerais
Todas as vagas exigem ensino médio completo. Para alguns cargos, não é necessário ter experiência prévia, o que amplia as chances para quem busca o primeiro emprego ou recolocação no mercado.
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Cargos que exigem experiência
Já para atuar como auxiliar de perecíveis na área de açougue e para a função de açougueiro, é necessário comprovar ao menos seis meses de atuação na área.
Benefícios oferecidos
A empresa responsável pelas contratações oferece um pacote de benefícios atrativo, incluindo:
- Plano de saúde
- Plano odontológico
- Vale-transporte
- Plano de cargos e salários
Oportunidade para quem busca emprego
A iniciativa da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Trabalho, reforça o objetivo de ampliar o acesso ao mercado de trabalho na região, com vagas que atendem desde profissionais experientes até candidatos sem vivência anterior.