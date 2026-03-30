Os interessados em conquistar uma das oportunidades devem comparecer presencialmente com documentos pessoais e currículo atualizado. A seleção será realizada na próxima terça-feira (31), às 8h30, na Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda de Piracicaba, localizada no Centro Cívico da cidade.

Também é possível obter mais detalhes por telefone ou acessar o Painel de Vagas no site oficial da Prefeitura de Piracicaba.

Vagas disponíveis e requisitos

Ao todo, são 40 oportunidades abertas em Piracicaba para diferentes áreas. As funções incluem: