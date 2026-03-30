30 de março de 2026
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OPORTUNIDADES

Veja vagas de emprego abertas em Piracicaba

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Piracicaba tem vagas abertas para açougueiro
Piracicaba tem vagas abertas para açougueiro

Os interessados em conquistar uma das oportunidades devem comparecer presencialmente com documentos pessoais e currículo atualizado. A seleção será realizada na próxima terça-feira (31), às 8h30, na Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda de Piracicaba, localizada no Centro Cívico da cidade.

Também é possível obter mais detalhes por telefone ou acessar o Painel de Vagas no site oficial da Prefeitura de Piracicaba.

Vagas disponíveis e requisitos

Ao todo, são 40 oportunidades abertas em Piracicaba para diferentes áreas. As funções incluem:

  • Auxiliar de perecíveis (padaria e açougue)
  • Açougueiro
  • Auxiliar de operações (repositor)
  • Auxiliar de serviços gerais

Todas as vagas exigem ensino médio completo. Para alguns cargos, não é necessário ter experiência prévia, o que amplia as chances para quem busca o primeiro emprego ou recolocação no mercado.

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Cargos que exigem experiência

Já para atuar como auxiliar de perecíveis na área de açougue e para a função de açougueiro, é necessário comprovar ao menos seis meses de atuação na área.

Benefícios oferecidos

A empresa responsável pelas contratações oferece um pacote de benefícios atrativo, incluindo:

  • Plano de saúde
  • Plano odontológico
  • Vale-transporte
  • Plano de cargos e salários


Oportunidade para quem busca emprego

A iniciativa da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Trabalho, reforça o objetivo de ampliar o acesso ao mercado de trabalho na região, com vagas que atendem desde profissionais experientes até candidatos sem vivência anterior.

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