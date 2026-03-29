29 de março de 2026
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CALOR VAI ALIVIAR?

Semana começa com 35°C, mas calor trará chuva a Piracicaba

Por Da Redação JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Os moradores de Piracicaba devem se preparar para uma mudança no tempo ao longo dos próximos dias.

A semana começa com calor intenso, mas a tendência é de aumento da nebulosidade e retorno gradual das chuvas, trazendo alívio nas temperaturas.

Segunda ainda será de calor e tempo abafado

Nesta segunda-feira (30), o calor segue predominando, com temperaturas entre 17°C e 35°C. Ao longo do dia, o aumento de nuvens já indica mudança no tempo, mas o clima segue abafado.

Durante a noite, há possibilidade de chuva isolada, o que pode marcar o início de uma virada no cenário climático na cidade.

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Chuva retorna e temperaturas caem

A partir de terça-feira, o clima muda de forma mais evidente. O céu permanece com muitas nuvens e há previsão de chuva isolada ao longo do dia. As temperaturas caem de forma significativa, variando entre 20°C e 27°C.

Na quarta-feira, a instabilidade continua, com pancadas de chuva isoladas e leve elevação nas temperaturas, que podem chegar aos 30°C. Já na quinta-feira, o tempo fica ainda mais carregado, com previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e máximas de até 31°C.

Alívio no calor e atenção ao tempo instável

A mudança no clima deve trazer alívio após o período de calor intenso, mas também exige atenção para períodos de chuva e possíveis trovoadas, principalmente na segunda metade da semana.

A recomendação é acompanhar as atualizações da previsão e se preparar tanto para o calor quanto para as instabilidades típicas desta época do ano.

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