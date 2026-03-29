Os moradores de Piracicaba devem se preparar para uma mudança no tempo ao longo dos próximos dias.

A semana começa com calor intenso, mas a tendência é de aumento da nebulosidade e retorno gradual das chuvas, trazendo alívio nas temperaturas.

Segunda ainda será de calor e tempo abafado

Nesta segunda-feira (30), o calor segue predominando, com temperaturas entre 17°C e 35°C. Ao longo do dia, o aumento de nuvens já indica mudança no tempo, mas o clima segue abafado.