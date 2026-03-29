Um dia normal de trabalho terminou em cena de puro desespero e sofrimento na região de Piracicaba. Depois de mais de dois dias de buscas, foi confirmado o pior: o jovem operário Vitor Gabriel da Mota, de 27 anos, morreu após ficar preso dentro de um trator que afundou em uma lagoa de lama, em uma mineradora de Corumbataí.

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O acidente aconteceu de forma rápida e assustadora. Um trator de cerca de 15 toneladas tombou durante uma manobra e foi engolido por um tanque de rejeitos com cerca de 14 metros de profundidade. Em segundos, tudo desapareceu — com Vitor ainda dentro da cabine.