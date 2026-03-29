Um dia normal de trabalho terminou em cena de puro desespero e sofrimento na região de Piracicaba. Depois de mais de dois dias de buscas, foi confirmado o pior: o jovem operário Vitor Gabriel da Mota, de 27 anos, morreu após ficar preso dentro de um trator que afundou em uma lagoa de lama, em uma mineradora de Corumbataí.
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O acidente aconteceu de forma rápida e assustadora. Um trator de cerca de 15 toneladas tombou durante uma manobra e foi engolido por um tanque de rejeitos com cerca de 14 metros de profundidade. Em segundos, tudo desapareceu — com Vitor ainda dentro da cabine.
E o mais angustiante: ele ainda estava vivo. Preso, sem saída e com o oxigênio acabando, Vitor conseguiu falar pelo rádio com colegas. Em meio ao desespero, pediu para avisarem sua mãe.
Equipes de resgate lutavam contra a lama pesada, sem conseguir enxergar nada. Cada tentativa era arriscada. Em um momento crítico, um cabo de aço arrebentou durante a retirada do trator — e o veículo afundou ainda mais.
O clima era de corrida contra o tempo. Sem conseguir mergulhar com segurança, os bombeiros tomaram uma decisão difícil: drenar a lagoa. Um processo lento, enquanto a esperança diminuía a cada hora.
O desfecho veio nesta sexta-feira (27). O corpo de Vitor foi encontrado, encerrando dias de angústia e deixando uma família destruída.
E a dor fica ainda maior com um detalhe cruel: o pai de Vitor também morreu em um acidente com trator, há cerca de cinco anos.
Agora, a Polícia Civil investiga o caso.