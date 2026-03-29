Um gesto de pura crueldade chocou o bairro Jaraguá, neste sábado (28) em Piracicaba. Um gatinho foi encontrado dentro de um saco, jogado na calçada como se fosse lixo. Quem deu de cara com a cena foi uma mulher, que viu o saquinho se mexendo e correu pra socorrer o bichinho. Mas, mesmo com todo cuidado, o gato estava em estado crítico por causa da hipotermia e não resistiu.

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De acordar com as informações, ninguém conseguiu entender como alguém pode fazer isso com um ser tão indefeso. Câmeras de segurança registraram o momento em que o indivíduo deixou o animal ali e fugiu correndo, e agora toda a vizinhança quer saber, quem fez isso.