29 de março de 2026
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CRIME NO JARAGUÁ

VÍDEO: Gato é cruelmente abandonado em saco e morre em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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O felino foi deixado por um homem em um saco, no Jaraguá.
O felino foi deixado por um homem em um saco, no Jaraguá.

  Um gesto de pura crueldade chocou o bairro Jaraguá, neste sábado (28) em Piracicaba. Um gatinho foi encontrado dentro de um saco, jogado na calçada como se fosse lixo. Quem deu de cara com a cena foi uma mulher, que viu o saquinho se mexendo e correu pra socorrer o bichinho. Mas, mesmo com todo cuidado, o gato estava em estado crítico por causa da hipotermia e não resistiu.

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De acordar com as informações, ninguém conseguiu entender como alguém pode fazer isso com um ser tão indefeso. Câmeras de segurança registraram o momento em que o indivíduo deixou o animal ali e fugiu correndo, e agora toda a vizinhança quer saber, quem fez isso.

O gato foi encaminhado para socorro no Bem-Estar Animal, mas infelizmente já estava muito mal. No Brasil, maus-tratos a animais é crime e pode dar prisão e multa, mas, mesmo assim, casos como esse continuam acontecendo.

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