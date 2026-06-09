Neste terça-feira (9) a casa caiu para um “empresário da noite” de Piracicaba. O dono de uma conhecida adega, de 32 anos, famoso pelas festas, caiu nas mãos da Polícia Civil, após a descoberta de que por trás do entretenimento tinha um esquema pesado. O homem conhecido como “Borel” era distribuidor de drogas.
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Na chegada da polícia em sua casa no Santa Fé 1, ligada na adega, o homem foi informado da operação e confirmou a suspeita.
Uma outra casa, no Morada do Sol, servia de depósito das drogas.
Foram encontrados: 4 tijolos de Skank, 1 tijolo de cocaína, 1 tijolo de crack, 1 pistola 380, 1 pistola 380 e 81 munições, além de RS 2.088,00, acessórios e 1 celular.
Com mandado de busca na mão, a Civil reviou as duas casas. No Morada do Sol estava o grosso: drogas empilhadas, arma furtada em cima da mesa e dinheiro trocado espalhado. O homem foi enquadrado, algemado e levado direto pra sede da DEIC, onde ficou à disposição da justiça.