Neste terça-feira (9) a casa caiu para um “empresário da noite” de Piracicaba. O dono de uma conhecida adega, de 32 anos, famoso pelas festas, caiu nas mãos da Polícia Civil, após a descoberta de que por trás do entretenimento tinha um esquema pesado. O homem conhecido como “Borel” era distribuidor de drogas.

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Na chegada da polícia em sua casa no Santa Fé 1, ligada na adega, o homem foi informado da operação e confirmou a suspeita.