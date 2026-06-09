10 de junho de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Virada no tempo: chuva forte chega a Piracicaba nesta semana

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Will Baldine/JP
A previsão indica aumento da nebulosidade, elevação da umidade e ocorrência de chuva em diversos momentos nos próximos dias
A previsão indica aumento da nebulosidade, elevação da umidade e ocorrência de chuva em diversos momentos nos próximos dias

Piracicaba entra em atenção para uma mudança radical nas condições do tempo ao longo desta semana. Após um período marcado por dias ensolarados e temperaturas mais baixas, características do outono e do inverno, a previsão indica aumento da nebulosidade, elevação da umidade e ocorrência de chuva em diversos momentos nos próximos dias.

De acordo com os modelos meteorológicos, a mudança começa a ser percebida a partir desta quarta-feira (10). O dia deve apresentar aumento gradual da cobertura de nuvens, reduzindo os períodos de sol observados nos últimos dias. As temperaturas também tendem a apresentar queda ao longo do dia, enquanto a possibilidade de chuva aumenta durante a noite.

Saiba mais:

A alteração mais significativa está prevista para quinta-feira (11), com o avanço de uma frente fria sobre o estado de São Paulo. Com a chegada do sistema, há previsão de chuva forte em Piracicaba, acompanhada por raios e ventos. Os acumulados de precipitação podem ser expressivos em alguns períodos, elevando a atenção para possíveis transtornos em áreas urbanas.

Além da chuva prevista para quinta-feira, os serviços de meteorologia indicam que as condições de instabilidade devem permanecer sobre a região nos dias seguintes. A presença de umidade associada ao avanço da frente fria favorece a formação de nuvens carregadas e mantém o potencial para novas pancadas de chuva ao longo do restante da semana.

A mudança representa uma alteração no padrão climático registrado nos últimos dias em Piracicaba. O tempo seco, predominante desde o início do mês, deve dar lugar a um cenário com maior cobertura de nuvens e chuva frequente. Embora as temperaturas mínimas não devam atingir os mesmos níveis observados durante os períodos mais frios recentes, a sensação de tempo fechado deve predominar devido à presença constante da nebulosidade.

Com a chegada da frente fria, Piracicaba inicia um período de maior instabilidade atmosférica, encerrando a sequência de dias com predomínio de sol e marcando uma mudança nas condições do tempo em toda a região ao longo desta semana.

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