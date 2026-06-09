De acordo com os modelos meteorológicos, a mudança começa a ser percebida a partir desta quarta-feira (10). O dia deve apresentar aumento gradual da cobertura de nuvens, reduzindo os períodos de sol observados nos últimos dias. As temperaturas também tendem a apresentar queda ao longo do dia, enquanto a possibilidade de chuva aumenta durante a noite.

Piracicaba entra em atenção para uma mudança radical nas condições do tempo ao longo desta semana. Após um período marcado por dias ensolarados e temperaturas mais baixas, características do outono e do inverno, a previsão indica aumento da nebulosidade, elevação da umidade e ocorrência de chuva em diversos momentos nos próximos dias.

A alteração mais significativa está prevista para quinta-feira (11), com o avanço de uma frente fria sobre o estado de São Paulo. Com a chegada do sistema, há previsão de chuva forte em Piracicaba, acompanhada por raios e ventos. Os acumulados de precipitação podem ser expressivos em alguns períodos, elevando a atenção para possíveis transtornos em áreas urbanas.

Além da chuva prevista para quinta-feira, os serviços de meteorologia indicam que as condições de instabilidade devem permanecer sobre a região nos dias seguintes. A presença de umidade associada ao avanço da frente fria favorece a formação de nuvens carregadas e mantém o potencial para novas pancadas de chuva ao longo do restante da semana.

A mudança representa uma alteração no padrão climático registrado nos últimos dias em Piracicaba. O tempo seco, predominante desde o início do mês, deve dar lugar a um cenário com maior cobertura de nuvens e chuva frequente. Embora as temperaturas mínimas não devam atingir os mesmos níveis observados durante os períodos mais frios recentes, a sensação de tempo fechado deve predominar devido à presença constante da nebulosidade.