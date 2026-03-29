De acordo com o registro da ocorrência, policiais militares realizavam uma blitz de trânsito da chamada “Operação Direção Segura", na rodovia Cássio de Freitas Levy, durante a madrugada, quando perceberam um Ford Ka transitando com os faróis apagados.

Um motorista embriagado foi preso na madrugada deste domingo (29), dirigindo com os faróis apagados na rodovia que liga Limeira a Cordeirópolis, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Durante a abordagem ao motorista ficaram claros o odor etílico, os olhos avermelhados e a fala alterada. O teste do etilômetro indicou a concentração de 0,9 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido.

Ao ser questionado, ele confirmou o consumido de bebidas alcoólicas durante a festa do peão. Diante das evidências, o homem de 45 anos foi levado para exame clínico, que deu positivo para embriaguez.

Como não havia outro condutor, o carro foi apreendido e a autoridade policial estabeleceu fiança no valor de R$ 1.630, que não foi paga na hora. O homem ficou à disposição da Justiça para audiência de custódia.