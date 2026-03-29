O empresário Celso Bortolato de Castro, de 58 anos, morreu na tarde deste sábado (28) após ser atingido por disparos durante uma tentativa de assalto na rua Sapetuba, no Butantã, na zona oeste de São Paulo.

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De acordo com as informações, ao presenciar o assalto, em que dois suspeitos em uma moto abordaram o casal, que também estava em uma motocicleta, um policial de folga interveio e, de acordo com seu relato, houve troca de tiros.