29 de março de 2026
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TIRO ERRADO

Policial mata empresário baleado por engano ao evitar assalto

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Celso Bortolato de Castro foi baleado por engano enquanto era assaltado.
Celso Bortolato de Castro foi baleado por engano enquanto era assaltado.

 O empresário Celso Bortolato de Castro, de 58 anos, morreu na tarde deste sábado (28) após ser atingido por disparos durante uma tentativa de assalto na rua Sapetuba, no Butantã, na zona oeste de São Paulo.

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De acordo com as informações, ao presenciar o assalto, em que dois suspeitos em uma moto abordaram o casal, que também estava em uma motocicleta, um policial de folga interveio e, de acordo com seu relato, houve troca de tiros.

O empresário e um dos assaltantes foram baleados e morreram. Um segundo suspeito conseguiu fugir.

A ocorrência foi registrada como morte decorrente de intervenção policial, resistência, homicídio culposo e tentativa de roubo. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pela Corregedoria da Polícia Militar.

As armas dos envolvidos foram apreendidas para perícia e o policial foi liberado após pagamento de fiança.

A ocorrência esta sendo apuradas pela Secretaria de Segurança, com acompanhamento do Ministério Público e Judiciário.

 O casal retornava de um almoço e a mulher do empresário não confirma a dinâmica da ação. O velório de Celso acontece neste domingo (29),e o sepultamento está marcado para amanhã (30).

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