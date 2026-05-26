A orientação oficial é para que consumidores que tenham adquirido o produto suspendam o uso imediatamente e solicitem a substituição, conforme previsto pelo Código de Defesa do Consumidor. A investigação também levantou suspeitas sobre a regularidade da empresa responsável pela importação e comercialização do azeite.

O Ministério da Agricultura e Pecuária determinou o recolhimento imediato de um lote de azeite extravirgem da marca San Paolo após identificar indícios de fraude na composição do produto. A medida envolve o lote 260289 e foi acompanhada de um alerta de risco aos consumidores em todo o país.

Durante análises laboratoriais realizadas pela Secretaria de Defesa Agropecuária, foram encontradas misturas de outros óleos vegetais no produto comercializado como azeite de oliva extravirgem. A presença dessas substâncias descaracteriza o alimento original e configura fraude contra o consumidor.

Além da adulteração identificada nas amostras, o Ministério informou que os dados da empresa presentes nos rótulos e em documentos fiscais não puderam ser confirmados. O endereço e o CNPJ informados não foram localizados durante a apuração conduzida pela fiscalização federal em São Paulo.

Empresa poderá ser autuada

Segundo o Ministério, a empresa responsável foi oficialmente notificada pela Superintendência Federal de Agricultura em São Paulo, mas não apresentou manifestação dentro do prazo estabelecido pelas autoridades. Diante da ausência de resposta, o processo administrativo seguirá com autuação.