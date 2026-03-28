Programa Saúde nos Bairros vai levar unidades mais completas e atendimento mais rápido aos bairros e começa pela região Norte, beneficiando cerca de 90 mil moradores

Cuidar das pessoas mais perto de onde elas vivem, com mais qualidade, estrutura e agilidade no atendimento. É com esse objetivo que a Prefeitura de Piracicaba lançou, nesta sexta-feira, 27/03, o Programa Saúde nos Bairros, a maior reestruturação da rede municipal de saúde já realizada no município. A apresentação foi feita à população na tarde de hoje, sexta-feira, 27/03, pelo prefeito Helinho Zanatta e pelo vice-prefeito e secretário de Saúde, Dr. Sergio Pacheco, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto.

A iniciativa marca um novo momento para a saúde pública da cidade, com melhorias que vão desde a modernização e ampliação das unidades até o aumento das equipes e a reorganização dos atendimentos. A primeira região a receber as mudanças será a região Norte, onde aproximadamente 90 mil moradores serão diretamente beneficiados. Um dos destaques é a implementação de uma UPA Pediátrica na região da Vila Sônia. O investimento é de aproximadamente R$ 20 milhões.