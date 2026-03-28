Programa Saúde nos Bairros vai levar unidades mais completas e atendimento mais rápido aos bairros e começa pela região Norte, beneficiando cerca de 90 mil moradores
Cuidar das pessoas mais perto de onde elas vivem, com mais qualidade, estrutura e agilidade no atendimento. É com esse objetivo que a Prefeitura de Piracicaba lançou, nesta sexta-feira, 27/03, o Programa Saúde nos Bairros, a maior reestruturação da rede municipal de saúde já realizada no município. A apresentação foi feita à população na tarde de hoje, sexta-feira, 27/03, pelo prefeito Helinho Zanatta e pelo vice-prefeito e secretário de Saúde, Dr. Sergio Pacheco, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto.
A iniciativa marca um novo momento para a saúde pública da cidade, com melhorias que vão desde a modernização e ampliação das unidades até o aumento das equipes e a reorganização dos atendimentos. A primeira região a receber as mudanças será a região Norte, onde aproximadamente 90 mil moradores serão diretamente beneficiados. Um dos destaques é a implementação de uma UPA Pediátrica na região da Vila Sônia. O investimento é de aproximadamente R$ 20 milhões.
Na prática, o programa vai garantir unidades mais estruturadas, com mais profissionais, presença de especialistas e atendimento mais ágil e resolutivo. Os atendimentos serão reorganizados para concentrar serviços em espaços com melhor infraestrutura, oferecendo mais conforto e eficiência para quem precisa do sistema público de saúde.
Além disso, todas as unidades reformuladas contarão com farmácia no próprio prédio, facilitando o acesso aos medicamentos. As obras incluem reformas completas e, em alguns casos, a construção de novos prédios por meio do sistema modular, que permite acelerar a entrega e reduzir o tempo de espera da população.
Para o prefeito Helinho Zanatta, o Saúde nos Bairros representa um avanço histórico para Piracicaba. “Estamos fazendo o maior investimento estrutural na rede de Atenção Básica dos últimos anos. Estamos organizando o sistema para garantir um atendimento melhor, mais rápido e em espaços mais adequados para a população. É um passo importante para cuidar das pessoas onde elas vivem, com dignidade e qualidade”, destacou.
O programa prevê mudanças e ampliação das equipes em 8 unidades de saúde: Javari, Balbo, Vila Sônia, IAA, Bosque dos Lenheiros, Jardim Primavera, UPA Vila Sônia e Policlínica Balbo. Muitas das obras já foram iniciadas.
Outra importante mudança é a criação, na região, de uma UPA Pediátrica, além da implantação de uma nova base do Samu na região de Santa Teresinha, o que vai reduzir o tempo de resposta em atendimentos de urgência e emergência, trazendo mais segurança para os moradores.
O vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, dr. Sergio Pacheco, explica que toda a reorganização foi planejada com base em critérios técnicos e nas necessidades reais da população. “Estamos revisando toda a rede para garantir que as unidades tenham estrutura adequada, com mais profissionais e serviços. Esse redesenho é necessário e foi pensado a partir da realidade de cada região. Nosso objetivo é oferecer um atendimento mais resolutivo, acolhedor e eficiente para a população”, afirmou.
Para chegar a esse novo modelo, foram analisados indicadores, fluxo de pacientes e a capacidade de cada unidade. A partir desse diagnóstico, a Prefeitura estruturou um plano que melhora a distribuição das equipes e amplia a oferta de serviços onde há maior demanda.
O resultado é um sistema mais organizado, eficiente e preparado para atender melhor quem mais precisa.
Acompanharam a apresentação os vereadores Thiago Ribeiro, Gustavo Pompeo, Josef Borges, Fabrício Polezi, Fábio Silva, Paraná, Zezinho Pereira, Wagner Oliveira, Pedro Kawai, Rafael Boer e Marco Bicheiro, além do deputado estadual Alex Madureira, a primeira-dama Valkiria Callovi, secretários municipais e representantes de diversos segmentos da saúde.