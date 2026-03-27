A Academia Piracicabana de Letras iniciou uma mobilização para conquistar uma sede própria em Piracicaba. A instituição, que atua há 54 anos na promoção da literatura e da cultura, busca um espaço fixo para reuniões, eventos literários e preservação do acervo.

A presidente da entidade, Raquel Delvaje, explica que a Academia possui um acervo literário significativo e desenvolve diversos projetos culturais, mas ainda depende de espaços cedidos por outras instituições para realizar reuniões, palestras e lançamentos de livros. A segunda secretária, Ivana Maria França de Negri, destaca que uma sede própria permitirá ampliar as atividades e fortalecer a literatura no município.

Estação da Paulista é opção para sede

Entre os locais sugeridos para abrigar a sede está a Estação da Paulista, espaço considerado um polo cultural da cidade. A proposta é utilizar um prédio público ocioso para criar um espaço literário com reuniões, palestras, oficinas, saraus e lançamentos de livros.