27 de março de 2026
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À PROCURA DE ESPAÇO

Sem sede há 54 anos, Academia de Letras mira Estação da Paulista

Por Gabriela Lima |
| Tempo de leitura: 3 min
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Estação da paulista como sede
Estação da paulista como sede

A Academia Piracicabana de Letras iniciou uma mobilização para conquistar uma sede própria em Piracicaba. A instituição, que atua há 54 anos na promoção da literatura e da cultura, busca um espaço fixo para reuniões, eventos literários e preservação do acervo.

A presidente da entidade, Raquel Delvaje, explica que a Academia possui um acervo literário significativo e desenvolve diversos projetos culturais, mas ainda depende de espaços cedidos por outras instituições para realizar reuniões, palestras e lançamentos de livros. A segunda secretária, Ivana Maria França de Negri, destaca que uma sede própria permitirá ampliar as atividades e fortalecer a literatura no município.

Estação da Paulista é opção para sede

Entre os locais sugeridos para abrigar a sede está a Estação da Paulista, espaço considerado um polo cultural da cidade. A proposta é utilizar um prédio público ocioso para criar um espaço literário com reuniões, palestras, oficinas, saraus e lançamentos de livros.

Além de permitir encontros e eventos, o local também serviria para armazenar o acervo literário e documentos históricos da instituição.

Projetos literários e incentivo à leitura

Mesmo sem sede própria, a Academia Piracicabana de Letras mantém diversos projetos culturais e literários. Entre eles está o Sarau das Artes, a Festa Literária de Piracicaba (Flipira), o projeto Viajando na Leitura, com pontos de troca de livros pela cidade, além das oficinas literárias abertas ao público.

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Entre as ações voltadas ao público infantil está o projeto Livro com Pezinhos, que incentiva a leitura entre crianças e a circulação de livros. A Academia também realiza a entrega anual do Diploma Thales Castanho de Andrade para crianças que se destacam na leitura.

A instituição também mantém o projeto Prosa & Verso, além de conteúdos literários em redes sociais, blog e site oficial.

Apoio da imprensa piracicabana

A campanha pela sede própria conta com o apoio de três jornais tradicionais da cidade: o Jornal de Piracicaba, a Gazeta de Piracicaba e o Tribuna de Piracicaba.

Entre os acadêmicos que apoiam a mobilização está Marcelo Batuíra da Cunha Losso Pedroso, editor do Jornal de Piracicaba e ocupante da cadeira nº 15, cujo patrono é Archimedes Dutra. Também participa da mobilização o acadêmico Evaldo Augusto Vicente, editor da Tribuna de Piracicaba e ocupante da cadeira nº 23, cujo patrono é Leo Vaz.

A acadêmica Angela Maria Furlan, editora da Gazeta de Piracicaba, ocupa a cadeira nº 25, cujo patrono é Francisco Lagreca, e também participa da divulgação e apoio à campanha cultural.

Segundo os acadêmicos, a literatura é considerada a base de diversas artes e manifestações culturais, e a criação de uma sede própria permitirá ampliar projetos culturais, eventos literários e ações de incentivo à leitura no município.

Sede pode ampliar atividades culturais

Com um espaço próprio, a Academia pretende realizar lançamentos de livros, palestras, oficinas, saraus, exposições e encontros literários, além de preservar o acervo histórico e literário da instituição.

A expectativa é que a iniciativa fortaleça a literatura local, incentive novos escritores e amplie o acesso da população à cultura e à leitura em Piracicaba.

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