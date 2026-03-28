Pais e mães da região poderão contar com consultas rápidas, triagem eficiente e cuidados de emergência sem precisar se deslocar para grandes hospitais.

Piracicaba está prestes a viver um momento importante na saúde infantil. A cidade ganhará sua primeira UPA Pediátrica, localizada no Vila Sônia, trazendo atendimento 24 horas, com equipe especializada e estrutura moderna pensada exclusivamente para crianças.

A UPA vai funcionar ao lado da UPA Vila Sônia e deve contar com: Pronto-socorro exclusivo para crianças, pediatras e enfermeiros especializados, além de ambiente lúdico e acolhedor para reduzir o estresse infantil. Atendimento rápido para emergências e urgências

A inauguração está prevista ainda para este ano de 2026, e a expectativa é que o novo espaço transforme o atendimento pediátrico de toda a cidade, evitando longas filas e dando prioridade à saúde dos pequenos.

A nova UPA é uma das grande novidades anunciadas pelo prefeito Helinho Zanata, ,.o secretário de saúde Sérgio Pacheco, sua equipe e autoridades.