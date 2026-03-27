27 de março de 2026
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EM PIRACICABA

Identificado motociclista que morreu na Rodovia do Açúcar

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O acidente aconteceu no km 175, no sentido Rio das Pedras.
O acidente aconteceu no km 175, no sentido Rio das Pedras.

A Polícia confirmou a identidade do motociclista que morreu em um acidente, nesta sexta-feira (27), na Rodovia do Açúcar (SP-308), em Piracicaba. Trata-se de Gabriel Dantas de Almeida, de 34 anos. O acidente aconteceu no km 175, no sentido Rio das Pedras.

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Gabriel sofreu uma queda enquanto trafegava com sua motocicleta e entrou em parada cardiorrespiratória. Equipes de resgate da concessionária Rodovias do Tietê, responsável pelo trecho, prestaram atendimento imediato, realizando procedimentos de reanimação, mas ele não resistiu e teve o óbito confirmado no local.

A Polícia Militar Rodoviária isolou a área e aguarda a perícia técnica, além da remoção do corpo pelo serviço funerário para o Instituto Médico Legal (IML). Até o momento, não há informações sobre velório ou sepultamento.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

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