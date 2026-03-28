Além de Ralado, se apresentaram às autoridades a esposa e um cunhado, que já tinham mandados de prisão em aberto. Todos devem passar por audiência de custódia antes de serem encaminhados ao sistema prisional da região.

Um empresário da cidade de Americana se entregou à Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (27), na unidade de Piracicaba. Ele é apontado como o principal suspeito de liderar um esquema de fraudes bancárias investigado pela Operação Fallax.

De acordo com as investigações, o grupo é suspeito de causar um prejuízo que pode chegar a R$ 500 milhões a bancos em pouco mais de dois anos. O esquema envolvia a criação de diversas empresas falsas, registradas em nome de terceiros, conhecidos como “laranjas”.

Essas empresas eram usadas para abrir contas bancárias e solicitar empréstimos em instituições financeiras como Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil e Santander, simulando atividades comerciais legítimas.

Segundo a Polícia Federal, o grupo mantinha as contas ativas por um período, realizando movimentações para aumentar a credibilidade financeira das empresas. Com o tempo, conseguiam liberar valores mais altos em crédito. Depois disso, interrompiam as operações e deixavam de pagar as dívidas, gerando prejuízo às instituições.