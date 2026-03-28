Um empresário da cidade de Americana se entregou à Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (27), na unidade de Piracicaba. Ele é apontado como o principal suspeito de liderar um esquema de fraudes bancárias investigado pela Operação Fallax.
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Além de Ralado, se apresentaram às autoridades a esposa e um cunhado, que já tinham mandados de prisão em aberto. Todos devem passar por audiência de custódia antes de serem encaminhados ao sistema prisional da região.
De acordo com as investigações, o grupo é suspeito de causar um prejuízo que pode chegar a R$ 500 milhões a bancos em pouco mais de dois anos. O esquema envolvia a criação de diversas empresas falsas, registradas em nome de terceiros, conhecidos como “laranjas”.
Essas empresas eram usadas para abrir contas bancárias e solicitar empréstimos em instituições financeiras como Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil e Santander, simulando atividades comerciais legítimas.
Segundo a Polícia Federal, o grupo mantinha as contas ativas por um período, realizando movimentações para aumentar a credibilidade financeira das empresas. Com o tempo, conseguiam liberar valores mais altos em crédito. Depois disso, interrompiam as operações e deixavam de pagar as dívidas, gerando prejuízo às instituições.
As investigações também apontam que pode ter havido participação de funcionários bancários, que facilitavam a aprovação dos créditos sem as devidas verificações.
A operação segue em andamento, e a Polícia Federal continua apurando a extensão do esquema e o envolvimento de outras pessoas.