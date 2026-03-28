Os casos, violentos e impactantes, ocorreram em pontos distintos da cidade, mas compartilham um roteiro assustador: motos destruídas, corpos lançados ao chão e a sensação de que tudo aconteceu rápido demais — e poderia ter sido evitado.

O asfalto ainda guarda marcas dos acidentes fatais na terça-feira (24) e ontem (27), em Piracicaba. O silêncio que fica depois das sirenes é ensurdecedor. Em menos de uma semana, duas mortes de motociclistas mergulharam a cidade em um cenário de tensão, medo e indignação.

No primeiro acidente, a cena foi descrita como “devastadora”. O impacto foi forte. O condutor Thiago, um jovem trabalhador, ainda foi projetado contra a parede de um imóvel e não teve qualquer chance. Quem presenciou fala em segundos que mudaram tudo — um instante que terminou em morte, no cruzamento com semáforo, entre a avenida José Micheletti e a rua Gomes Carneiro.

Três dias depois, quando a cidade ainda tentava assimilar a perda, um novo episódio voltou a chocar. Outra moto, outro impacto brutal, outra vida interrompida. Desta vez, em uma queda na Rodovia do Açúcar, no km 172.. O resultado foi o mesmo — fatal.na manhã desta sexta-feira.

A repetição do cenário acendeu um alerta vermelho entre moradores e autoridades. Nas redes sociais, a revolta cresce. “Até quando?”, questionam usuários. Nas ruas, o medo se instala — principalmente entre motociclistas, que se sentem cada vez mais vulneráveis.