28 de março de 2026
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NOITE ANIMADA

Hoje tem “Tudo Vira Samba” em Piracicaba

Por Gabriela Lima |
| Tempo de leitura: 1 min
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Vai ser no Clube Sindicato dos Metalúrgicos
Vai ser no Clube Sindicato dos Metalúrgicos

Piracicaba se prepara para uma noite de muito samba hoje, 28 de março de 2026. O evento “Tudo Vira Samba” reúne apresentações do Grupo Vou Pro Sereno, Som da Massa e DJ Lala, prometendo animar os fãs do gênero no Salão Vivaz, dentro do Clube Sindicato dos Metalúrgicos, localizado na Avenida Dois Córregos, 3110, Piracicaba – SP.

Horário e restrições

A festa começa às 21h. A entrada é proibida para menores de 14 anos desacompanhados. Para manter o conforto e a segurança de todos, não é permitido entrar com bebidas, comidas, bermuda, chinelo, regata ou camisa de time.

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Ingressos e preços

Os ingressos estão disponíveis em dois valores:

Sócios: R$ 20 (apresentar carteirinha na entrada)
Não sócios: R$ 40

O estacionamento é gratuito para sócios e custa R$ 30 para não associados.

Pontos de venda

É possível adquirir ingressos presencialmente nos seguintes locais:

  • Sede Centro: Rua Prudente de Moraes, 914
  • Clube: Avenida Dois Córregos, 3110
  • Subsede Santa Terezinha: Avenida Corcovado, 1175

Também há a opção de compra online através do site Red Ticket

Realização e promoção

O evento é promovido pelo Clube Sindicato dos Metalúrgicos com apoio da 105 FM, trazendo música ao vivo e DJ para uma noite inteira de samba e diversão.

Para mais informações, o contato é: (19) 99706-7688.

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