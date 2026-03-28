Piracicaba se prepara para uma noite de muito samba hoje, 28 de março de 2026. O evento “Tudo Vira Samba” reúne apresentações do Grupo Vou Pro Sereno, Som da Massa e DJ Lala, prometendo animar os fãs do gênero no Salão Vivaz, dentro do Clube Sindicato dos Metalúrgicos, localizado na Avenida Dois Córregos, 3110, Piracicaba – SP.
Horário e restrições
A festa começa às 21h. A entrada é proibida para menores de 14 anos desacompanhados. Para manter o conforto e a segurança de todos, não é permitido entrar com bebidas, comidas, bermuda, chinelo, regata ou camisa de time.
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Ingressos e preços
Os ingressos estão disponíveis em dois valores:
Sócios: R$ 20 (apresentar carteirinha na entrada)
Não sócios: R$ 40
O estacionamento é gratuito para sócios e custa R$ 30 para não associados.
Pontos de venda
É possível adquirir ingressos presencialmente nos seguintes locais:
- Sede Centro: Rua Prudente de Moraes, 914
- Clube: Avenida Dois Córregos, 3110
- Subsede Santa Terezinha: Avenida Corcovado, 1175
Também há a opção de compra online através do site Red Ticket
Realização e promoção
O evento é promovido pelo Clube Sindicato dos Metalúrgicos com apoio da 105 FM, trazendo música ao vivo e DJ para uma noite inteira de samba e diversão.
Para mais informações, o contato é: (19) 99706-7688.