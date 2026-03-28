Piracicaba se prepara para uma noite de muito samba hoje, 28 de março de 2026. O evento “Tudo Vira Samba” reúne apresentações do Grupo Vou Pro Sereno, Som da Massa e DJ Lala, prometendo animar os fãs do gênero no Salão Vivaz, dentro do Clube Sindicato dos Metalúrgicos, localizado na Avenida Dois Córregos, 3110, Piracicaba – SP.

Horário e restrições

A festa começa às 21h. A entrada é proibida para menores de 14 anos desacompanhados. Para manter o conforto e a segurança de todos, não é permitido entrar com bebidas, comidas, bermuda, chinelo, regata ou camisa de time.