Uma mulher de 26 anos denunciou ter sido vítima de estupro cometido pelo próprio pai após receber mensagens e áudios que indicavam o crime. O caso aconteceu em Araruama, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, e veio à tona semanas depois do ocorrido.
Em uma das mensagens enviadas, o homem afirma: “não consegui dormir, só pensando em você” e “você sabe que papai gosta de você”, o que levantou suspeitas e ajudou a confirmar o abuso.
Segundo informações da investigação, o suspeito foi indiciado no último dia 18, e a Justiça já determinou a prisão. Até o momento mais recente, ele ainda não havia sido localizado.
Vítima relata perda de consciência
De acordo com o depoimento, a jovem ingeriu bebida alcoólica e fez uso de medicação antidepressiva no dia do crime, o que teria causado desorientação e perda de memória.
Ela relatou que ainda tentou impedir a aproximação do pai. “Ele veio pra cima de mim, querendo me dar um beijo. Eu empurrei e falei que era filha dele”, contou.
A vítima afirma que, após esse momento, não se lembra do que aconteceu. “Eu só lembro que estava de toalha… depois disso, eu não lembro de mais nada”, disse.
Suspeita se transforma em confirmação
No dia seguinte, a mulher desconfiou de que algo poderia ter acontecido, mas não tinha certeza. Nos dias seguintes, o comportamento do pai chamou atenção.
“Ele perguntava se eu lembrava de alguma coisa”, relatou a vítima.
A confirmação veio semanas depois, quando o homem passou a enviar áudios com teor sexual e declarações explícitas. Em uma das mensagens, ele diz: “eu já tô maluco… se você vier pra cá eu vou te agarrar”.
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Em outro trecho, ele chega a oferecer dinheiro: “quanto você quer para ficar comigo?”.
Uma pessoa próxima da vítima afirmou que o conteúdo das mensagens foi determinante para a denúncia e causou forte abalo emocional.
Denúncia e medidas protetivas
Após o envio das mensagens, familiares acompanharam a jovem até a delegacia, onde o caso foi registrado. Os áudios e demais provas foram entregues às autoridades.
A vítima passou por exame de corpo de delito, e a Polícia Civil solicitou medidas protetivas, incluindo a proibição de aproximação e contato do suspeito.
Impactos emocionais e investigação
A mulher segue em acompanhamento e relata dificuldades emocionais após o ocorrido, como problemas para dormir.
O caso segue sob investigação, e o suspeito foi indiciado por estupro, com agravantes por envolver relação familiar.