Uma mulher de 26 anos denunciou ter sido vítima de estupro cometido pelo próprio pai após receber mensagens e áudios que indicavam o crime. O caso aconteceu em Araruama, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, e veio à tona semanas depois do ocorrido.

Em uma das mensagens enviadas, o homem afirma: “não consegui dormir, só pensando em você” e “você sabe que papai gosta de você”, o que levantou suspeitas e ajudou a confirmar o abuso.

Segundo informações da investigação, o suspeito foi indiciado no último dia 18, e a Justiça já determinou a prisão. Até o momento mais recente, ele ainda não havia sido localizado.

Vítima relata perda de consciência