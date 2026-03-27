27 de março de 2026
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ACIDENTE FATAL

Motociclista morre após queda na rodovia do Açúcar em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Wagner Romano
O motociclista morreu após uma grave queda na rodovia.
O motociclista morreu após uma grave queda na rodovia.

  Na manhã desta sexta-feira (27), um motociclista de 34 anos morreu após sofrer uma queda na Rodovia do Açúcar (SP-308), na altura do km 175, no sentido Rio das Pedras, em Piracicaba.

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Segundo informações apuradas, as circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. Não se sabe se a vítima foi fechada por outro veículo, se perdeu o controle da moto ou se sofreu algum mal súbito.

Após a queda, o motociclista entrou em parada cardiorrespiratória. Equipes de resgate da concessionária Rodovias do Tietê, responsável pela administração da rodovia, foram acionadas e realizaram todos os procedimentos de reanimação. Mesmo com os esforços, o homem não resistiu e teve o óbito constatado no local.

A Polícia Militar Rodoviária isolou a área e aguarda a chegada da perícia técnica, além do serviço funerário, para a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

A ocorrência segue em investigação para apurar as causas do acidente.

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