Na manhã desta sexta-feira (27), um motociclista de 34 anos morreu após sofrer uma queda na Rodovia do Açúcar (SP-308), na altura do km 175, no sentido Rio das Pedras, em Piracicaba.
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Segundo informações apuradas, as circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. Não se sabe se a vítima foi fechada por outro veículo, se perdeu o controle da moto ou se sofreu algum mal súbito.
Após a queda, o motociclista entrou em parada cardiorrespiratória. Equipes de resgate da concessionária Rodovias do Tietê, responsável pela administração da rodovia, foram acionadas e realizaram todos os procedimentos de reanimação. Mesmo com os esforços, o homem não resistiu e teve o óbito constatado no local.
A Polícia Militar Rodoviária isolou a área e aguarda a chegada da perícia técnica, além do serviço funerário, para a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML).
A ocorrência segue em investigação para apurar as causas do acidente.