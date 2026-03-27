Na manhã desta sexta-feira (27), um motociclista de 34 anos morreu após sofrer uma queda na Rodovia do Açúcar (SP-308), na altura do km 175, no sentido Rio das Pedras, em Piracicaba.

LEIA MAIS

Segundo informações apuradas, as circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. Não se sabe se a vítima foi fechada por outro veículo, se perdeu o controle da moto ou se sofreu algum mal súbito.