Neste sábado (28), moradores de Piracicaba têm a oportunidade de transformar a vida de um animal. A SPPA, sigla para Sociedade Piracicabana de Proteção aos Animais, promove hoje, das 14h às 17h, uma feira de adoção no Shopping Piracicaba, localizado na Avenida Limeira, 722, bairro Areião, Piracicaba (SP).

Pets para todos os perfis

O evento reúne cães, gatos e também coelhos, entre filhotes e adultos, todos à espera de um lar definitivo. A diversidade de animais é um dos grandes atrativos, prometendo movimentar o shopping durante toda a tarde.