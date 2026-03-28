28 de março de 2026
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Hoje tem feira de adoção no Shopping Piracicaba

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Chris Filletti
A adoçao de hoje vai gatos, cachorros e coelhos
A adoçao de hoje vai gatos, cachorros e coelhos

Neste sábado (28), moradores de Piracicaba têm a oportunidade de transformar a vida de um animal. A SPPA, sigla para Sociedade Piracicabana de Proteção aos Animais, promove hoje, das 14h às 17h, uma feira de adoção no Shopping Piracicaba, localizado na Avenida Limeira, 722, bairro Areião, Piracicaba (SP).

Shopping Piracicaba - Shoppings ALLOS

Pets para todos os perfis

O evento reúne cães, gatos e também coelhos, entre filhotes e adultos, todos à espera de um lar definitivo. A diversidade de animais é um dos grandes atrativos, prometendo movimentar o shopping durante toda a tarde.

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Como adotar um pet

Para adotar, é necessário ser maior de idade, apresentar documento com foto e assinar um termo de responsabilidade. A equipe da SPPA também orienta sobre os cuidados essenciais, como vacinação e adaptação do animal ao novo lar.

A iniciativa tem como objetivo incentivar a adoção consciente e combater o abandono de animais na cidade. Cada adoção representa uma nova chance para pets resgatados começarem uma vida segura e cheia de carinho.

Mais informações estão no instagram @sppaongpiracicaba.

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