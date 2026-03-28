Neste sábado (28), moradores de Piracicaba têm a oportunidade de transformar a vida de um animal. A SPPA, sigla para Sociedade Piracicabana de Proteção aos Animais, promove hoje, das 14h às 17h, uma feira de adoção no Shopping Piracicaba, localizado na Avenida Limeira, 722, bairro Areião, Piracicaba (SP).
Pets para todos os perfis
O evento reúne cães, gatos e também coelhos, entre filhotes e adultos, todos à espera de um lar definitivo. A diversidade de animais é um dos grandes atrativos, prometendo movimentar o shopping durante toda a tarde.
VER MAIS
- Sem sede há 54 anos, Academia de Letras mira Estação da Paulista
- Encontrada na rua, Pituca busca um lar em Piracicaba
- Fim de semana tem IHGP e concerto da OBP em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Como adotar um pet
Para adotar, é necessário ser maior de idade, apresentar documento com foto e assinar um termo de responsabilidade. A equipe da SPPA também orienta sobre os cuidados essenciais, como vacinação e adaptação do animal ao novo lar.