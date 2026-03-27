Uma intensa onda de calor começa a ganhar força a partir desta sexta-feira (27) e deve atingir em cheio a região Sudeste, com impacto direto em Piracicaba.
A previsão aponta temperaturas muito acima da média para esta época do ano, com máximas que podem se aproximar dos 38°C em diversas áreas.
O cenário indica ao menos cinco dias consecutivos de calor persistente, elevando o desconforto térmico e exigindo atenção redobrada da população, especialmente em centros urbanos.
Piracicaba e interior paulista devem enfrentar calor intenso
No interior de São Paulo, incluindo Piracicaba, a tendência é de dias seguidos com temperaturas elevadas e pouca variação térmica.
Além das tardes quentes, as noites também devem ser abafadas, dificultando o descanso e aumentando a sensação de cansaço.
As mínimas podem permanecer acima dos 23°C, o que impede a recuperação térmica do corpo e intensifica os efeitos do calor ao longo dos dias.
Pico de calor será no fim de semana
De acordo com previsões meteorológicas, o calor ganha intensidade ao longo do sábado (28) e atinge seu ápice no domingo (29). Nesse período, a combinação de altas temperaturas e umidade pode elevar ainda mais a sensação térmica.
O fenômeno não se limita ao período da tarde: manhãs e madrugadas também devem registrar temperaturas elevadas, prolongando o desconforto ao longo de todo o dia.
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Regiões mais afetadas
A onda de calor deve atingir uma ampla faixa do centro-sul do país, com destaque para:
- São Paulo
- Triângulo Mineiro
- Mato Grosso do Sul
- Goiás
- Paraná
- Santa Catarina
- Rio Grande do Sul
Nessas regiões, os termômetros podem registrar valores entre 7°C e 8°C acima da média histórica, configurando um cenário de calor extremo.
Massa de ar quente mantém bloqueio atmosférico
O fenômeno é provocado por uma massa de ar quente que permanece estacionada sobre o Brasil, criando um bloqueio atmosférico que impede a chegada de frentes frias.
Esse padrão dificulta a formação de chuvas e mantém o calor intenso por vários dias consecutivos.
Modelos climáticos indicam que essa condição pode se prolongar além do fim de semana, estendendo o período de temperaturas elevadas.
Quando o calor deve diminuir
A tendência é de que o calor comece a perder força a partir de terça-feira (31), inicialmente nas áreas mais ao sul do país.
No entanto, no Sudeste — incluindo o interior paulista — a queda deve ocorrer de forma mais gradual.
Mesmo com leve redução, as temperaturas ainda devem permanecer acima da média por alguns dias, mantendo o alerta para desconforto térmico e riscos à saúde.