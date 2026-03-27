Uma intensa onda de calor começa a ganhar força a partir desta sexta-feira (27) e deve atingir em cheio a região Sudeste, com impacto direto em Piracicaba.

A previsão aponta temperaturas muito acima da média para esta época do ano, com máximas que podem se aproximar dos 38°C em diversas áreas.

O cenário indica ao menos cinco dias consecutivos de calor persistente, elevando o desconforto térmico e exigindo atenção redobrada da população, especialmente em centros urbanos.

Piracicaba e interior paulista devem enfrentar calor intenso