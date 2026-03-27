Piracicaba terá um fim de semana movimentado na área cultural, com programação diversificada que inclui literatura, música, dança e cinema. Entre os destaques estão o lançamento de livro promovido pelo IHGP e a abertura da temporada da Orquestra Barroca de Piracicaba, além de atividades gratuitas e acessíveis em diferentes pontos da cidade.
SÁBADO (28)
IHGP lança livro póstumo de Leandro Guerrini
Piracicaba mergulha em suas próprias raízes neste sábado (28) com o lançamento da nova edição de A Semana na História, obra póstuma de Leandro Guerrini. O evento acontece às 10h, no auditório do Senac Piracicaba, com entrada gratuita e distribuição de exemplares ao público mediante retirada de senha.
Organizada pelo Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP), a publicação reúne crônicas escritas entre 1977 e 1979 e originalmente publicadas no Jornal de Piracicaba. Os textos revisitam episódios marcantes da cidade, abordando desde a criação de estruturas urbanas até debates políticos e sociais da época.
A nova edição chega revisada e ilustrada, ampliando a experiência de leitura. O lançamento contará ainda com palestra de Fábio Müller Guerrini, neto do autor, além da apresentação do projeto “Gazeta de Piracicaba Digital”, que disponibiliza gratuitamente edições históricas do jornal na internet.
Orquestra Barroca abre temporada 2026 com concerto intimista
A Orquestra Barroca de Piracicaba inicia sua temporada 2026 neste sábado (28), com duas sessões, às 18h e às 20h, na Società Italiana di Mutuo Soccorso. A proposta é oferecer ao público uma experiência mais próxima e imersiva da música barroca.
Sob regência de Victor Travaglini, a programação deste ano explora diferentes formações e estilos do período barroco, destacando nuances estéticas e musicais que muitas vezes passam despercebidas em grandes concertos. O formato intimista busca aproximar músicos e plateia.
A preparação do repertório trouxe desafios técnicos e aprendizado para o grupo, que aposta na leveza e na troca durante o processo criativo. Com ingressos esgotados na estreia, a expectativa é de novos concertos ao longo do ano.
Espetáculo reúne diversidade da dança piracicabana
O Teatro Municipal Erotides de Campos recebe neste sábado (28) o espetáculo Adapi Dança Com Vida, iniciativa que valoriza a produção artística local. Com sessões às 17h e às 20h, o evento reúne grupos e escolas da cidade em apresentações gratuitas.
A proposta destaca a diversidade de estilos, incluindo ballet clássico, jazz, contemporâneo, hip hop, sapateado e dança do ventre, refletindo a pluralidade da cena cultural de Piracicaba e incentivando a circulação artística.
Além de promover o encontro entre artistas e público, o espetáculo reforça o papel da dança como expressão cultural acessível. Cada sessão apresenta um repertório diferente, convidando o público a vivenciar experiências únicas ao longo do dia.
DOMINGO (29)
Clube de leitura propõe experiência coletiva inspirada em ‘raves literárias’
A Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto realiza, no domingo (29), das 14h às 17h, uma edição especial do Clube de Leitura “Lendo Lado a Lado”. A atividade é gratuita e aberta a todas as idades.
Inspirado nas chamadas “raves literárias”, o encontro propõe uma experiência imersiva e silenciosa de leitura compartilhada, incentivando o hábito de forma leve e desconectada das redes sociais. Os participantes podem levar seus próprios livros ou escolher obras do acervo.
O evento oferece diferentes ambientes de leitura, com opções silenciosas ou com música suave, além de espaços aconchegantes com puffs e poltronas. Haverá também lanche comunitário, café, pipoca e atividades para crianças.
CineSolar leva cinema gratuito e sustentável ao bairro Mário Dedini
Piracicaba recebe, no domingo (29), o CineSolar, primeiro cinema itinerante do Brasil movido a energia solar. A programação começa às 18h30, no Varejão Municipal Mário Dedini, com entrada gratuita.
A noite terá exibição de curtas-metragens e, em seguida, o filme Divertida-Mente 2, sucesso entre o público infantil e familiar. As sessões contam com recursos de acessibilidade, ampliando o acesso à experiência cinematográfica.
Além das exibições, o público poderá conhecer o furgão equipado com placas solares que abastecem todo o sistema do cinema. Com proposta educativa e sustentável, o projeto transforma espaços públicos em salas de cinema ao ar livre, promovendo cultura e consciência ambiental.