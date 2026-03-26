27 de março de 2026
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CENA CHOCANTE

Corpo encontrado em ribeirão vira mistério em Piracicaba

Por RDa redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Wagner Romano
Equipes do Corpo de Bombeiros fizeram o resgate no local.
Equipes do Corpo de Bombeiros fizeram o resgate no local.

 O corpo já em avançado estado de decomposição encontrado na tarde desta quarta (25) em um ponto isolado do ribeirão Piracicamirim, bem debaixo do viaduto da avenida Cássio Paschoal Padovani com a Alberto Volet Sachs — num lugar onde quase ninguém passa, virou caso de mistério em Piracicaba.

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O achado foi na região da Praça Reverendo Misael Buson Penteado, perto do Atacadão, e não foi fácil chegar. O ponto é de difícil acesso, escondido entre concreto, mato e água. Quem encontrou primeiro foi o Corpo de Bombeiros, acionado por populares incomodados com o chego — e já deu pra ver que não era algo recente.

Quando a polícia chegou, deu de cara com a cena: o homem estava de costas, parcialmente dentro do córrego, usando short azul, camiseta bege e tênis. O estado do corpo já indicava que ele estava ali há um bom tempo.

O silêncio do lugar chama atenção. Debaixo do viaduto, isolado do movimento, qualquer coisa pode passar despercebida. E foi exatamente isso que levantou a dúvida sobre a demora em ser encontrado no local.

A perícia foi acionada e fez os primeiros levantamentos. Depois, o corpo foi levado para o IML, onde exames devem revelar quem é a vítima e o que realmente aconteceu.

Por enquanto, poucas respostas e muitas perguntas, sobre a identidade do homem e como ele foi parar ali, em um ponto tão escondido.

A Polícia Civil já abriu investigação. E enquanto as respostas não aparecem, o caso vai ganhando um ar cada vez mais misterioso.

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