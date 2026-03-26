O corpo já em avançado estado de decomposição encontrado na tarde desta quarta (25) em um ponto isolado do ribeirão Piracicamirim, bem debaixo do viaduto da avenida Cássio Paschoal Padovani com a Alberto Volet Sachs — num lugar onde quase ninguém passa, virou caso de mistério em Piracicaba.

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O achado foi na região da Praça Reverendo Misael Buson Penteado, perto do Atacadão, e não foi fácil chegar. O ponto é de difícil acesso, escondido entre concreto, mato e água. Quem encontrou primeiro foi o Corpo de Bombeiros, acionado por populares incomodados com o chego — e já deu pra ver que não era algo recente.