27 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
PROCURA-SE DONO

Encontrada na rua, Pituca busca um lar em Piracicaba

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Uma cachorra encontrada na rua está à procura do dono ou de um novo lar em Piracicaba. O animal foi resgatado na semana passada após aparecer nos fundos de uma residência  no bairro rural Chácaras Água Branca e, desde então, vem recebendo cuidados e atendimento veterinário.

A cadela foi acolhida temporariamente pela moradora Alexandra Magossi, que decidiu cuidar do animal após o resgate. Segundo ela, a cachorra estava na rua e precisou de atendimento veterinário, foi medicada e hoje está bem de saúde.

De acordo com a responsável, a cadela é carinhosa, obediente e gosta de passear, o que indica que possivelmente já teve um tutor. A estimativa é que o animal tenha entre três e quatro anos de idade. Durante o período em que está na casa, ela recebeu o nome de Pituca e já atende quando é chamada.

VER MAIS

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Cachorra não se adaptou com outros animais

Apesar de ser dócil com pessoas, a cachorra não conseguiu se adaptar aos outros animais da residência, como aves e outros pets, o que impossibilita que ela permaneça no local por muito tempo.

Por isso, a moradora procura pelo dono ou por alguém que possa adotar o animal de forma responsável, oferecendo um ambiente adequado.

Informações e contato

Quem tiver informações sobre o possível tutor ou tiver interesse em adotar a cachorra pode entrar em contato pelo telefone da Alexandra Magossi (19) 99784-3335.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários