Uma cachorra encontrada na rua está à procura do dono ou de um novo lar em Piracicaba. O animal foi resgatado na semana passada após aparecer nos fundos de uma residência no bairro rural Chácaras Água Branca e, desde então, vem recebendo cuidados e atendimento veterinário.
A cadela foi acolhida temporariamente pela moradora Alexandra Magossi, que decidiu cuidar do animal após o resgate. Segundo ela, a cachorra estava na rua e precisou de atendimento veterinário, foi medicada e hoje está bem de saúde.
De acordo com a responsável, a cadela é carinhosa, obediente e gosta de passear, o que indica que possivelmente já teve um tutor. A estimativa é que o animal tenha entre três e quatro anos de idade. Durante o período em que está na casa, ela recebeu o nome de Pituca e já atende quando é chamada.
Cachorra não se adaptou com outros animais
Apesar de ser dócil com pessoas, a cachorra não conseguiu se adaptar aos outros animais da residência, como aves e outros pets, o que impossibilita que ela permaneça no local por muito tempo.
Por isso, a moradora procura pelo dono ou por alguém que possa adotar o animal de forma responsável, oferecendo um ambiente adequado.
Informações e contato
Quem tiver informações sobre o possível tutor ou tiver interesse em adotar a cachorra pode entrar em contato pelo telefone da Alexandra Magossi (19) 99784-3335.