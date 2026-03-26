27 de março de 2026
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ESQUEMA ESTOURADO

Funcionário furta notebooks de multinacional em Piracicaba

Por Da redacão/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil
Uma investigação minuciosa da Polícia Civil desmantelou o esquema criminoso.
Uma investigação minuciosa da Polícia Civil desmantelou o esquema criminoso.

 Uma operação da Polícia Civil batizada de "confiança traída", colocou fim em um esquema de furto de notebooks dentro de uma multinacional em Piracicaba. Três homens foram presos após causar grande prejuízo.

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De acordo com as informações, um indivíduo que trabalhava terceirizado cuidando do estoque, começou a surrupiar os notebooks da empresa. As câmeras de segurança flagraram tudo.

Segundo a polícia, o esquema era organizado: um homem desviava os equipamentos e passava em lotes de 10 para um comparsa e a mercadoria seguia viagem até Guarulhos, onde outro envolvido colocava tudo à venda na internet, tentando faturar alto com produto roubado.

O crime começou a ser descoberto nesta segunda-feira (23), quando a empresa percebeu sumiço de notebooks e umas "mexidas" suspeitas no sistema. Foi o suficiente pra investigação acelerar — e a prisão foi rápida.

 Em Piracicaba, dois foram pegos no flagra:

O funcionário que traiu a confiança, acusado de furto qualificado por abuso de confiança e um morador, que comprava os produtos roubados Já em Guarulhos, outro homem caiu: a polícia encontrou notebooks na casa dele e ainda interceptou mais aparelhos chegando pelos Correios.

No total, foram recuperados: 22 notebooks em Guarulhos, vários equipamentos eletrônicos em Piracicaba, incluindo celulares e acessórios

Agora, os três seguem presos e à disposição da Justiça. Já os aparelhos apreendidos vão voltar pra empresa.

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