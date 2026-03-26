De acordo com as informações, um indivíduo que trabalhava terceirizado cuidando do estoque, começou a surrupiar os notebooks da empresa. As câmeras de segurança flagraram tudo.

Uma operação da Polícia Civil batizada de "confiança traída", colocou fim em um esquema de furto de notebooks dentro de uma multinacional em Piracicaba. Três homens foram presos após causar grande prejuízo.

Segundo a polícia, o esquema era organizado: um homem desviava os equipamentos e passava em lotes de 10 para um comparsa e a mercadoria seguia viagem até Guarulhos, onde outro envolvido colocava tudo à venda na internet, tentando faturar alto com produto roubado.

O crime começou a ser descoberto nesta segunda-feira (23), quando a empresa percebeu sumiço de notebooks e umas "mexidas" suspeitas no sistema. Foi o suficiente pra investigação acelerar — e a prisão foi rápida.

Em Piracicaba, dois foram pegos no flagra: