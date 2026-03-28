28 de março de 2026
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Perfumes falsos: Vendedores são presos no centro de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil
Três homens foram presos e os perfumes apreendidos, no centro de Piracicaba.
Três homens foram presos e os perfumes apreendidos, no centro de Piracicaba.

 A Polícia Civil de Piracicaba realizou nesta quinta-feira (27) uma ação de impacto no centro da cidade e prendeu três homens que vendiam perfumes falsificados nas ruas.

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 A operação, batizada de Essência Segura, começou depois que denúncias apontaram que produtos de procedência duvidosa eram oferecidos a clientes por cerca de R$ 20 cada, sem nota fiscal e com risco à saúde.

Segundo a polícia, os suspeitos chegaram à cidade vindos do Brás, em São Paulo, mas não souberam informar quem forneceu os produtos. Durante a abordagem, um dos envolvidos conseguiu fugir, enquanto os outros três tentaram escapar, mas foram detidos. Em uma das caixas apreendidas, os agentes encontraram diversos frascos com indícios claros de falsificação.

Uma mulher que comprou um dos perfumes relatou ter tido problemas na pele após o uso, reforçando o perigo dos produtos falsificados. Os detidos foram levados à Delegacia de Piracicaba e ficaram à disposição da Justiça. A Polícia Civil alerta a população sobre os riscos e reforça que as investigações continuam para localizar o fugitivo e descobrir a origem dos produtos.

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