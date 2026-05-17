18 de maio de 2026
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Identificado homem morto com 4 tiros na região de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Antonielson foi assassinado com vários disparo de arma de fogo.
Antonielson foi assassinado com vários disparo de arma de fogo.

  Foi identificado como Antonielson dos Santos Gomes o jovem assassinado a tiros na noite desta sexta-feira (15), em Rio das Pedras, na região de Piracicaba. O crime brutal chocou moradores do bairro e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Samu.

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Segundo as informações apuradas, Antonielson estava na Rua Luiz Massoud Coury quando ocupantes de um veículo sedan preto, semelhante a um Toyota Corolla modelo 2010, chegaram ao local e iniciaram uma discussão acalorada com a vítima.

Durante o desentendimento, um dos suspeitos sacou uma arma de fogo e efetuou cerca de seis disparos. Pelo menos quatro tiros atingiram Antonielson, que caiu gravemente ferido na via pública.

Equipes do Samu foram acionadas às pressas, mas, infelizmente, apenas puderam constatar a morte do jovem ainda no local.

Após o crime, os autores fugiram em alta velocidade e desapareceram antes da chegada da polícia. Testemunhas relataram momentos de pânico e correria logo após os disparos.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia técnica, enquanto investigadores analisam imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar os criminosos e localizar o veículo utilizado na execução.

A principal linha de investigação aponta para um possível crime passional, mas outras hipóteses não estão descartadas.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Rio das Pedras e segue sob investigação.

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