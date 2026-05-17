Foi identificado como Antonielson dos Santos Gomes o jovem assassinado a tiros na noite desta sexta-feira (15), em Rio das Pedras, na região de Piracicaba. O crime brutal chocou moradores do bairro e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Samu.

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Segundo as informações apuradas, Antonielson estava na Rua Luiz Massoud Coury quando ocupantes de um veículo sedan preto, semelhante a um Toyota Corolla modelo 2010, chegaram ao local e iniciaram uma discussão acalorada com a vítima.