18 de maio de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Pancada entre carretas bloqueia Rodovia do Açúcar

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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As carretas bateram no km 150 da rodovia.
As carretas bateram no km 150 da rodovia.

  A manhã deste sábado, 16, começou travada na Rodovia do Açúcar, a SP-308, em Rio das Pedras, na região de  Piracicaba. Duas carretas bateram no km 150 e bloquearam tudo.

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Por volta das 8h, a primeira carreta, carregada com açúcar vinha no sentido Capivari quando perdeu o controle e "beijou o barranco". A segunda, que vinha logo atrás carregada de bobinas de cabo não teve tempo de frear ocorreu a colisão brutal, espalhando açúcar com fio pelo asfalto.

Ninguém se feriu, mas a Polícia Militar Rodoviária chegou rapidamente e fez exame do bafômetro nos dois motoristas. O resultado deu negativo para consumo de bebida alcoólica.

Após o trabalho intenso das equipes da concessionária, o trecho foi liberado.

Equipes do Corpo de Bombeiros e a concessionária trabalharam ntensamente para liberar a rodovia.

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