A manhã deste sábado, 16, começou travada na Rodovia do Açúcar, a SP-308, em Rio das Pedras, na região de Piracicaba. Duas carretas bateram no km 150 e bloquearam tudo.

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Por volta das 8h, a primeira carreta, carregada com açúcar vinha no sentido Capivari quando perdeu o controle e "beijou o barranco". A segunda, que vinha logo atrás carregada de bobinas de cabo não teve tempo de frear ocorreu a colisão brutal, espalhando açúcar com fio pelo asfalto.