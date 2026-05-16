Tradicional e prestigiada por gerações, a 41ª Festa das Nações de Piracicaba chega amanhã (17), ao seu último dia como uma opção de almoço e passeio de domingo.
Com recordes de público desde quarta-feira, a estimativa é de atingir 100 mil visitantes. Hoje (16), a atmosfera era de nostalgia entre muitos visitantes, que contam histórias pessoais de participação na festa.
O engenheiro Marcos Silva, 42 anos, comentou que vem com os pais desde criança. “Me lembro correndo aqui no pátio e comendo espetinho. Agora sigo prestigiando com minha família e filhos”, conta. Marcos é frequentador assíduo da Festa das Nações: “não vou embora sem comer um doce alemão que faz parte desta memória afetiva”.
Para o casal Lucia Maria e Sérgio Costa, a edição deste ano está surpreendente: “Frequentamos a Festa das Nações há mais de 25 anos. Vínhamos com os filhos pequenos e agora com nossos netos. Este ano, chegamos para o almoço e decidimos estender até o jantar porque está um clima maravilhoso. Comida gostosa, sem filas e com muitas novidades. Amamos”.
Quem quiser aproveitar, amanhã, a partir das 11 horas, é possível aproveitar mais de 400 opções gastronômicas de 19 nacionalidades. As áreas de alimentação contam com cobertura, assim como o interior das barracas.
A festa é uma promoção da Fenapi (Associação Cultural Festa das Nações de Piracicaba), com organização e promoção da Prefeitura de Piracicaba. Amanhã (17), o público pode aproveitar o evento das 11h às 18h. Com o tema “O Ano das Luzes”, a edição deste ano transformou o Engenho Central em um grande espaço de convivência, cultura e solidariedade. Além da programação artística e dos espaços iluminados especialmente para a festa, a gastronomia segue como uma das principais atrações.
Programação artística
O palco principal da festa recebe neste domingo, as seguintes atrações: 12h – Banda Chuva de Pedra; 13h – Cia de Dança Crescer; 14h – Encantaria Amazônica; 15h – Núcleo Corpoesia; 16h – Companhia Emanuelle Teixeira e 17h – Encerramento com presença das Rainhas.
O QUE VOCÊ PRECISA SABER
– Ingressos – R$ 16 inteira e R$ 8 meia entrada. Informações sobre gratuidade e meia-entrada, assim como os termos para a entrada de menores de 16 anos estão disponíveis no site oficial da festa.
– Estacionamento – R$ 30 (Automóveis e camionetes); R$ 15 (motos); as áreas de estacionamento contam com segurança e orientadores para os motoristas. O pagamento do estacionamento deve ser feito no próprio local aos agentes identificados e mediante fornecimento de recibo com a identificação de pago.
-Acessos – As entradas dos estacionamentos serão na avenida Beira Rio (na rotatória, ao lado do entroncamento com a rua Luiz de Queiroz), avenida Maurice Allain e avenida Dona Lídia (na esquina com rua Dom João). O acesso ao estacionamento de serviço será pela ponte do Morato. Patrocinadores, artistas e funcionários da Secretaria de Cultura e Turismo acessam pela avenida Maurice Allain (ponte do Mirante).
– Aplicativos/táxi – Os veículos por aplicativo, táxis e caronas também terão um local próprio para embarque e desembarque na Passarela Estaiada, localizada na avenida Beira Rio, entre as ruas XV de Novembro e Rangel Pestana. O acesso ao local é exclusivo pela rua XV de Novembro.
- A 41ª Festa das Nações de Piracicaba conta com o Incentivo da Lei Roaunet – Ministério da Cultura – Governo do Brasil – do lado do povo brasileiro; patrocínio Apresenta da Caterpillar do Brasil e patrocínio Ouro: Hyundai Motor do Brasil e Leuven Cervejaria; patrocínio Prata: Drogal, Grupo Pirasa, Pecege, Tools e Unimed Piracicaba; patrocínio Bronze: ArcelorMittal Piracicaba/Fundação ArcelorMittal, CJ do Brasil, Colégio Dom Bosco, Embraplan Engenharia, Essencial, Savegnago Supermercados, Shopping Piracicaba, Sicredi e VTV SBT Emissora de TV.
O apoio é da Arroba Embalagens, Doowon, Forte Engenharia de Gás, Hwashin, Hyundai Glovis, Hyundai Mobis, Hyundai Seoyone, Hyundai SH, Hyundai Steel, Hyundai Transys, Level Clima, Linka, Oji Papéis, Postos 3S e Unimil.
Legenda oficial: Skylar e Produção audiovisual: Chiaro Filmes
SERVIÇO
41ª Festa das Nações de Piracicaba
Até amanhã (17)
Local: Engenho Central.
Horário: 11h às 18h.
Todas as informações sobre a festa podem ser consultadas em