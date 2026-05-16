-Acessos – As entradas dos estacionamentos serão na avenida Beira Rio (na rotatória, ao lado do entroncamento com a rua Luiz de Queiroz), avenida Maurice Allain e avenida Dona Lídia (na esquina com rua Dom João). O acesso ao estacionamento de serviço será pela ponte do Morato. Patrocinadores, artistas e funcionários da Secretaria de Cultura e Turismo acessam pela avenida Maurice Allain (ponte do Mirante).

– Aplicativos/táxi – Os veículos por aplicativo, táxis e caronas também terão um local próprio para embarque e desembarque na Passarela Estaiada, localizada na avenida Beira Rio, entre as ruas XV de Novembro e Rangel Pestana. O acesso ao local é exclusivo pela rua XV de Novembro.

- A 41ª Festa das Nações de Piracicaba conta com o Incentivo da Lei Roaunet – Ministério da Cultura – Governo do Brasil – do lado do povo brasileiro; patrocínio Apresenta da Caterpillar do Brasil e patrocínio Ouro: Hyundai Motor do Brasil e Leuven Cervejaria; patrocínio Prata: Drogal, Grupo Pirasa, Pecege, Tools e Unimed Piracicaba; patrocínio Bronze: ArcelorMittal Piracicaba/Fundação ArcelorMittal, CJ do Brasil, Colégio Dom Bosco, Embraplan Engenharia, Essencial, Savegnago Supermercados, Shopping Piracicaba, Sicredi e VTV SBT Emissora de TV.