A Corregedoria da Polícia Civil está no meio do caos, investigando se foi furto ou peculato — ou seja, alguém de dentro pode ter pegado os relógios que deveria proteger.

Doze relógios de luxo, avaliados em mais de R$ 1 milhão, simplesmente desapareceram dentro do Instituto de Criminalística de São Paulo após chegarem para perícia. A situação é tão surreal que parece cena de filme: peças que deveriam estar sob forte segurança sumiram de um laboratório com acesso restrito a pouquíssimos servidores.

Os relógios tinham sido apreendidos meses atrás por policiais do 35º DP, no Jabaquara, em investigação sobre receptação de produtos roubados, e só chegaram ao IC em 16 de março. No mesmo dia, sumiram. E a situação ficou ainda mais bizarra: três dias depois, as peças reapareceram, oferecidas ao cliente de quem tinham sido apreendidas, e ele devolveu à Corregedoria.

Imagens das câmeras de segurança já foram solicitadas, mas até agora ninguém foi preso. O clima é de desconfiança total, ainda mais porque a delegacia do Jabaquara já tinha aparecido em outra investigação pesada, a Operação Bazaar, que prendeu policiais suspeitos de receber propina para não investigar crimes financeiros.

A Secretaria de Segurança promete “transparência e rigor na investigação.