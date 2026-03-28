Doze relógios de luxo, avaliados em mais de R$ 1 milhão, simplesmente desapareceram dentro do Instituto de Criminalística de São Paulo após chegarem para perícia. A situação é tão surreal que parece cena de filme: peças que deveriam estar sob forte segurança sumiram de um laboratório com acesso restrito a pouquíssimos servidores.
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A Corregedoria da Polícia Civil está no meio do caos, investigando se foi furto ou peculato — ou seja, alguém de dentro pode ter pegado os relógios que deveria proteger.
Os relógios tinham sido apreendidos meses atrás por policiais do 35º DP, no Jabaquara, em investigação sobre receptação de produtos roubados, e só chegaram ao IC em 16 de março. No mesmo dia, sumiram. E a situação ficou ainda mais bizarra: três dias depois, as peças reapareceram, oferecidas ao cliente de quem tinham sido apreendidas, e ele devolveu à Corregedoria.
Imagens das câmeras de segurança já foram solicitadas, mas até agora ninguém foi preso. O clima é de desconfiança total, ainda mais porque a delegacia do Jabaquara já tinha aparecido em outra investigação pesada, a Operação Bazaar, que prendeu policiais suspeitos de receber propina para não investigar crimes financeiros.
A Secretaria de Segurança promete “transparência e rigor na investigação.