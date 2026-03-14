15 de março de 2026
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CASO BARTOLOMEU

Cão comunitário que estava sangrando tem câncer confirmado

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Gabriela Lima
Cão Bartolomeu
Cão Bartolomeu

O caso do cão comunitário Bartolomeu, que vinha chamando atenção após aparecer com sangramento, ganhou atualização neste sábado. O animal, cuja situação foi divulgada pelo JP nas redes sociais, passou por exames veterinários e teve confirmado o diagnóstico de tumor venéreo transmissível.

Bartolomeu vive na comunidade Pantanal, no bairro Jardim São Paulo, em Piracicaba, e vinha sendo acompanhado por moradores após apresentar episódios frequentes de sangramento. A informação sobre o diagnóstico foi confirmada ao JP por Tavyni Amorim, que tem ajudado nos cuidados com o animal.

Segundo ela, o cachorro chegou a apresentar sangramento por cerca de dois meses antes da confirmação da doença.

Diagnóstico após exames veterinários

Após a realização de exames, os veterinários identificaram que o sangramento era provocado por um tumor venéreo transmissível, tipo de câncer que pode afetar cães.

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Apesar do quadro, Bartolomeu chamou a atenção pela resistência. De acordo com o relato, mesmo após semanas enfrentando o problema, o animal continuou ativo e sem outras complicações graves.

A avaliação veterinária também indicou que o sangramento diminuiu após o início do uso de medicamentos prescritos para aliviar os sintomas.

Quimioterapia deve começar em breve

Com o diagnóstico confirmado, o próximo passo será o início da quimioterapia. O tratamento deve ocorrer em sessões e, segundo orientação veterinária, a expectativa inicial é de que duas a três aplicações possam ser suficientes para combater o tumor.

O acompanhamento médico continuará durante todo o processo para avaliar a resposta do organismo ao tratamento.

Doações garantiram início do tratamento

Em depoimento ao JP, Tavyni Amorim agradeceu a mobilização das pessoas que contribuíram com doações para ajudar no tratamento do cão comunitário.

“Graças a Deus a gente conseguiu o valor para começar a quimioterapia. Se não fosse a ajuda das pessoas, talvez não conseguiríamos”, relatou.

O JP também acompanha o caso e manifesta a expectativa de que Bartolomeu se recupere bem após o tratamento e possa continuar vivendo de forma saudável e alegre na comunidade onde é conhecido e querido pelos moradores.

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