O caso do cão comunitário Bartolomeu, que vinha chamando atenção após aparecer com sangramento, ganhou atualização neste sábado. O animal, cuja situação foi divulgada pelo JP nas redes sociais, passou por exames veterinários e teve confirmado o diagnóstico de tumor venéreo transmissível.
Bartolomeu vive na comunidade Pantanal, no bairro Jardim São Paulo, em Piracicaba, e vinha sendo acompanhado por moradores após apresentar episódios frequentes de sangramento. A informação sobre o diagnóstico foi confirmada ao JP por Tavyni Amorim, que tem ajudado nos cuidados com o animal.
Segundo ela, o cachorro chegou a apresentar sangramento por cerca de dois meses antes da confirmação da doença.
Diagnóstico após exames veterinários
Após a realização de exames, os veterinários identificaram que o sangramento era provocado por um tumor venéreo transmissível, tipo de câncer que pode afetar cães.
VER MAIS
- Cão com sangramento mobiliza ajuda e aguarda diagnóstico
- Cão comunitário está sangrando e veterinárias pedem ajuda
- PPA faz show amanhã em Piracicaba; assinantes do JP têm 30% OFF
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Apesar do quadro, Bartolomeu chamou a atenção pela resistência. De acordo com o relato, mesmo após semanas enfrentando o problema, o animal continuou ativo e sem outras complicações graves.
A avaliação veterinária também indicou que o sangramento diminuiu após o início do uso de medicamentos prescritos para aliviar os sintomas.
Quimioterapia deve começar em breve
Com o diagnóstico confirmado, o próximo passo será o início da quimioterapia. O tratamento deve ocorrer em sessões e, segundo orientação veterinária, a expectativa inicial é de que duas a três aplicações possam ser suficientes para combater o tumor.
O acompanhamento médico continuará durante todo o processo para avaliar a resposta do organismo ao tratamento.
Doações garantiram início do tratamento
Em depoimento ao JP, Tavyni Amorim agradeceu a mobilização das pessoas que contribuíram com doações para ajudar no tratamento do cão comunitário.
“Graças a Deus a gente conseguiu o valor para começar a quimioterapia. Se não fosse a ajuda das pessoas, talvez não conseguiríamos”, relatou.
O JP também acompanha o caso e manifesta a expectativa de que Bartolomeu se recupere bem após o tratamento e possa continuar vivendo de forma saudável e alegre na comunidade onde é conhecido e querido pelos moradores.