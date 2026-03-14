O caso do cão comunitário Bartolomeu, que vinha chamando atenção após aparecer com sangramento, ganhou atualização neste sábado. O animal, cuja situação foi divulgada pelo JP nas redes sociais, passou por exames veterinários e teve confirmado o diagnóstico de tumor venéreo transmissível.

Bartolomeu vive na comunidade Pantanal, no bairro Jardim São Paulo, em Piracicaba, e vinha sendo acompanhado por moradores após apresentar episódios frequentes de sangramento. A informação sobre o diagnóstico foi confirmada ao JP por Tavyni Amorim, que tem ajudado nos cuidados com o animal.