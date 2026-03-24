Uma cachorra ferida, mansa e sem dono tem mobilizado moradores de Piracicaba. O animal foi encontrado na manhã desta terça-feira (24) e, até o momento, não teve o tutor localizado, podendo ter sido abandonado.
A cachorra foi encontrada por Erica Cruz Campos por volta das 6h30, enquanto cuidava de gatos abandonados na Avenida Cruzeiro do Sul. O animal estava na Avenida Armando Cesare Dedini, nas proximidades da Rua das Malvinas no bairro Nova Piracicaba.
Cachorra estava assustada e machucada
Segundo relato de Erica ao JP, a cachorra estava assustada e com um ferimento em uma das pernas quando foi encontrada. Apesar do machucado, o animal é dócil e manso, indicando que pode ter tido dono ou ter sido abandonado recentemente.
Um veterinário avaliou a cachorra e constatou que, apesar do ferimento na perna, ela está bem de saúde. Mesmo assim, o animal segue sem um lar.
Dra. Olivia dos Santos Fonseca, a Delegada titular da delegacia da Mulher, está postando sobre o cachorro e vai atrás de autoridades para encontrar os donos com mais rapidez.
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Cachorra foi vista no Nova Piracicaba
Após ser encontrada, a cachorra foi vista vagando pelas ruas do bairro Nova Piracicaba, o que preocupa moradores, já que o animal pode se machucar ou sofrer algum acidente.
Moradores estão divulgando a situação nas redes sociais para tentar localizar o dono ou encontrar alguém que possa adotar o animal.
Como ajudar e contato
Quem tiver informações sobre o possível dono ou tiver interesse em adotar a cachorra pode entrar em contato com a amiga de Erica Cruz Campos, Giovanna Gama, pelo telefone: +55 19 98210-9563.
Abandono de animais é crime
O abandono de animais é considerado crime no Brasil, previsto na Lei Federal nº 9.605/1998, que trata dos crimes ambientais, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Caso o tutor não seja localizado, a orientação é que o animal seja encaminhado para adoção responsável.