Uma cachorra ferida, mansa e sem dono tem mobilizado moradores de Piracicaba. O animal foi encontrado na manhã desta terça-feira (24) e, até o momento, não teve o tutor localizado, podendo ter sido abandonado.

A cachorra foi encontrada por Erica Cruz Campos por volta das 6h30, enquanto cuidava de gatos abandonados na Avenida Cruzeiro do Sul. O animal estava na Avenida Armando Cesare Dedini, nas proximidades da Rua das Malvinas no bairro Nova Piracicaba.

Cachorra estava assustada e machucada

Segundo relato de Erica ao JP, a cachorra estava assustada e com um ferimento em uma das pernas quando foi encontrada. Apesar do machucado, o animal é dócil e manso, indicando que pode ter tido dono ou ter sido abandonado recentemente.