Já para atuar no açougue, é preciso ter ao menos seis meses na área.

Benefícios oferecidos



A empresa oferece plano de saúde, plano odontológico, vale-transporte e plano de cargos e salários.

Como participar



O processo seletivo será realizado na terça-feira (31/03), às 8h30, na Secretaria de Trabalho, no Centro Cívico (rua Antônio Corrêa Barbosa, 2233). É necessário levar documentos pessoais e currículo atualizado.