Piracicaba está com 40 vagas de emprego abertas no setor alimentício — com oportunidades para candidatos com e sem experiência.
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Funções disponíveis
As vagas são para:
- Auxiliar de perecíveis (padaria e açougue)
- Açougueiro
- Repositor
- Auxiliar de serviços gerais.
Todas exigem ensino médio completo.
Exigência de experiência
Não é necessário ter experiência para cargos na:
- Padaria,
- Reposição
- Serviços gerais.
Já para atuar no açougue, é preciso ter ao menos seis meses na área.
Benefícios oferecidos
A empresa oferece plano de saúde, plano odontológico, vale-transporte e plano de cargos e salários.
Como participar
O processo seletivo será realizado na terça-feira (31/03), às 8h30, na Secretaria de Trabalho, no Centro Cívico (rua Antônio Corrêa Barbosa, 2233). É necessário levar documentos pessoais e currículo atualizado.
Mais informações
Os interessados podem obter mais detalhes pelos telefones (19) 3437-2222, WhatsApp (19) 3437-2221, ou pelo painel de vagas no site oficial da Prefeitura: piracicaba.sp.gov.br/servicos/painel-de-vagas/.