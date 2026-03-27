27 de março de 2026
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40 vagas abertas no setor alimentício em Piracicaba

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Uma das vagas é para açougueiro
Uma das vagas é para açougueiro


Piracicaba está com 40 vagas de emprego abertas no setor alimentício — com oportunidades para candidatos com e sem experiência.

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Funções disponíveis


As vagas são para:

  • Auxiliar de perecíveis (padaria e açougue)
  • Açougueiro
  • Repositor 
  • Auxiliar de serviços gerais. 

Todas exigem ensino médio completo.

Exigência de experiência


Não é necessário ter experiência para cargos na:

  •  Padaria,
  •  Reposição 
  •  Serviços gerais.

Já para atuar no açougue, é preciso ter ao menos seis meses na área.

Benefícios oferecidos


A empresa oferece plano de saúde, plano odontológico, vale-transporte e plano de cargos e salários.

Como participar


O processo seletivo será realizado na terça-feira (31/03), às 8h30, na Secretaria de Trabalho, no Centro Cívico (rua Antônio Corrêa Barbosa, 2233). É necessário levar documentos pessoais e currículo atualizado.

Mais informações


Os interessados podem obter mais detalhes pelos telefones (19) 3437-2222, WhatsApp (19) 3437-2221, ou pelo painel de vagas no site oficial da Prefeitura: piracicaba.sp.gov.br/servicos/painel-de-vagas/.

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