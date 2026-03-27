Entre os dias 18 e 23 de março, a tentativa de aproximar a imagem de Luiz Inácio Lula da Silva do público jovem voltou ao centro do debate diante dos novos dados de avaliação do AtlasIntel, em que 53,5% dos jovens disseram desaprovar o governo.

Campanha direcionada aos jovens

Ainda durante a pré-campanha em 2022, após a saída do marqueteiro Augusto Fonseca, a equipe do petista apostou em mudanças na comunicação digital para dialogar com eleitores mais novos. Entre as ações, esteve a troca da foto de perfil nas redes sociais, em que Lula passou a aparecer com óculos espelhado estilo “Juliet”, em uma tentativa de modernizar sua imagem.

A estratégia foi explicitada nas próprias redes: “Pediram para dar uma rejuvenescida nas redes. Nova foto do perfil. TikTok e Kwai em breve”. A imagem foi registrada em Heliópolis, na zona sul de São Paulo, ao lado de um jovem durante visita à comunidade.