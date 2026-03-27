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Programa que capacita quem busca emprego abre vagas em Piracicaba

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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A iniciativa oferece 60 vagas e é voltada a maiores de 18 anos que estejam desempregados ou em busca do primeiro emprego.
A iniciativa oferece 60 vagas e é voltada a maiores de 18 anos que estejam desempregados ou em busca do primeiro emprego.

Moradores de Piracicaba que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho já podem se inscrever em um programa gratuito de capacitação profissional. A iniciativa oferece 60 vagas e é voltada a maiores de 18 anos que estejam desempregados ou em busca do primeiro emprego.

As inscrições começaram nesta quarta-feira (25) e seguem até o dia 5 de abril, sendo realizadas exclusivamente de forma online, pelo link: https://forms.gle/PwPp5YL9qopxehRF8.

Programa prepara candidatos para processos seletivos

Desenvolvido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, o programa Caminhos do Emprego tem como proposta tornar a busca por uma vaga mais estratégica e eficiente.

Segundo o responsável pela pasta, a iniciativa foi estruturada para ampliar as chances de contratação dos participantes, oferecendo orientação prática para todas as etapas dos processos seletivos, com foco tanto em competências técnicas quanto comportamentais.

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Conteúdo inclui currículo, entrevistas e mercado de trabalho

A formação é dividida em quatro frentes principais, que abordam desde a construção de um currículo até o desenvolvimento de habilidades exigidas pelas empresas.

Entre os temas trabalhados estão:

  • Elaboração de currículos com uso de palavras-chave alinhadas ao mercado
  • Técnicas de comunicação e postura em entrevistas presenciais e online
  • Análise do cenário atual do mercado de trabalho e uso de tecnologia na busca por vagas
  • Desenvolvimento de habilidades como inteligência emocional, resiliência, criatividade e trabalho em equipe

Aulas começam em abril

O curso será realizado ao longo de uma semana, com cinco encontros de 3h30 cada. A primeira turma está prevista para ocorrer entre os dias 13 e 17 de abril, enquanto a segunda será realizada de 4 a 8 de maio.

Como participar

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, morar em Piracicaba e estar desempregado ou em busca do primeiro emprego. As inscrições devem ser feitas por meio de formulário online.

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