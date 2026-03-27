Moradores de Piracicaba que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho já podem se inscrever em um programa gratuito de capacitação profissional. A iniciativa oferece 60 vagas e é voltada a maiores de 18 anos que estejam desempregados ou em busca do primeiro emprego.
As inscrições começaram nesta quarta-feira (25) e seguem até o dia 5 de abril, sendo realizadas exclusivamente de forma online, pelo link: https://forms.gle/PwPp5YL9qopxehRF8.
Programa prepara candidatos para processos seletivos
Desenvolvido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, o programa Caminhos do Emprego tem como proposta tornar a busca por uma vaga mais estratégica e eficiente.
Segundo o responsável pela pasta, a iniciativa foi estruturada para ampliar as chances de contratação dos participantes, oferecendo orientação prática para todas as etapas dos processos seletivos, com foco tanto em competências técnicas quanto comportamentais.
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Conteúdo inclui currículo, entrevistas e mercado de trabalho
A formação é dividida em quatro frentes principais, que abordam desde a construção de um currículo até o desenvolvimento de habilidades exigidas pelas empresas.
Entre os temas trabalhados estão:
- Elaboração de currículos com uso de palavras-chave alinhadas ao mercado
- Técnicas de comunicação e postura em entrevistas presenciais e online
- Análise do cenário atual do mercado de trabalho e uso de tecnologia na busca por vagas
- Desenvolvimento de habilidades como inteligência emocional, resiliência, criatividade e trabalho em equipe
Aulas começam em abril
O curso será realizado ao longo de uma semana, com cinco encontros de 3h30 cada. A primeira turma está prevista para ocorrer entre os dias 13 e 17 de abril, enquanto a segunda será realizada de 4 a 8 de maio.
Como participar
Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, morar em Piracicaba e estar desempregado ou em busca do primeiro emprego. As inscrições devem ser feitas por meio de formulário online.