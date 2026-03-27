Moradores de Piracicaba que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho já podem se inscrever em um programa gratuito de capacitação profissional. A iniciativa oferece 60 vagas e é voltada a maiores de 18 anos que estejam desempregados ou em busca do primeiro emprego.

As inscrições começaram nesta quarta-feira (25) e seguem até o dia 5 de abril, sendo realizadas exclusivamente de forma online, pelo link: https://forms.gle/PwPp5YL9qopxehRF8.

Programa prepara candidatos para processos seletivos

Desenvolvido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, o programa Caminhos do Emprego tem como proposta tornar a busca por uma vaga mais estratégica e eficiente.