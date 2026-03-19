Levantamentos recentes do instituto Paraná Pesquisas, realizados entre fevereiro e março de 2026, mostram um cenário de alerta para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A desaprovação à gestão federal já supera a aprovação em diversas regiões do país, evidenciando um desgaste que varia conforme o estado.
O levantamento foi realizado em sete estados brasileiros:
- Paraná,
- São Paulo
- Minas Gerais
- Espírito Santo
- Amapá
- Ceará
- Maranhão.
Entre eles, cinco registram os maiores índices de reprovação.
Principais dados da pesquisa
A pesquisa revela que a reprovação ao governo é maior do que a aprovação na maioria dos estados analisados. O cenário é mais crítico nas regiões Sul e Sudeste, onde os índices negativos aparecem com maior intensidade.
Por outro lado, o Nordeste segue como principal base de apoio político do presidente, mantendo números mais favoráveis em comparação ao restante do país.
Onde Lula ainda tem força
Estados nordestinos continuam sustentando a aprovação do governo. No Ceará, 57% dos entrevistados aprovam a gestão, enquanto 40% desaprovam.
No Maranhão, o cenário também é positivo: 55% aprovam o governo federal, contra 42% que desaprovam.
Cenário nacional
Em nível nacional, os números reforçam o momento de pressão. Atualmente, 46,4% dos brasileiros aprovam o governo, enquanto 50,6% desaprovam, mantendo o país dividido, mas com leve vantagem para a avaliação negativa.
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Percepção da população
A avaliação do governo varia conforme fatores como renda, região e escolaridade. De forma geral, há relatos de insatisfação ligados à economia e cobrança por promessas ainda não cumpridas.
O JP avalia que as diferenças regionais refletem tanto questões históricas quanto impactos locais das políticas públicas adotadas.
Ranking de rejeição por estado
- Paraná
- 34,6% aprovam | 61,9% desaprovam
- Minas Gerais
- 44% aprovam | 52% desaprovam
- São Paulo
- 43% aprovam | 54% desaprovam
- Espírito Santo
- 41% aprovam | 56% desaprovam
- Amapá
- 45% aprovam | 51% desaprovam
- Ceará
- 57% aprovam | 40% desaprovam
- Maranhão
- 55% aprovam | 42% desaprovam