Levantamentos recentes do instituto Paraná Pesquisas, realizados entre fevereiro e março de 2026, mostram um cenário de alerta para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A desaprovação à gestão federal já supera a aprovação em diversas regiões do país, evidenciando um desgaste que varia conforme o estado.

O levantamento foi realizado em sete estados brasileiros:

Paraná,

São Paulo

Minas Gerais

Espírito Santo

Amapá

Ceará

Maranhão.

Entre eles, cinco registram os maiores índices de reprovação.

Principais dados da pesquisa