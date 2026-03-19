19 de março de 2026
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CLIMA DE REJEIÇÃO

Lula sofre alta reprovação em 5 estados, aponta Paraná Pesquisas

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Lula está sofrendo rejeição em seu governo
Lula está sofrendo rejeição em seu governo

Levantamentos recentes do instituto Paraná Pesquisas, realizados entre fevereiro e março de 2026, mostram um cenário de alerta para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A desaprovação à gestão federal já supera a aprovação em diversas regiões do país, evidenciando um desgaste que varia conforme o estado.

O levantamento foi realizado em sete estados brasileiros:

  • Paraná,
  • São Paulo
  • Minas Gerais
  • Espírito Santo
  • Amapá
  • Ceará 
  • Maranhão.

 Entre eles, cinco registram os maiores índices de reprovação.

Principais dados da pesquisa

A pesquisa revela que a reprovação ao governo é maior do que a aprovação na maioria dos estados analisados. O cenário é mais crítico nas regiões Sul e Sudeste, onde os índices negativos aparecem com maior intensidade.

Por outro lado, o Nordeste segue como principal base de apoio político do presidente, mantendo números mais favoráveis em comparação ao restante do país.

Onde Lula ainda tem força

Estados nordestinos continuam sustentando a aprovação do governo. No Ceará, 57% dos entrevistados aprovam a gestão, enquanto 40% desaprovam.

No Maranhão, o cenário também é positivo: 55% aprovam o governo federal, contra 42% que desaprovam.

Cenário nacional

Em nível nacional, os números reforçam o momento de pressão. Atualmente, 46,4% dos brasileiros aprovam o governo, enquanto 50,6% desaprovam, mantendo o país dividido, mas com leve vantagem para a avaliação negativa.

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Percepção da população

A avaliação do governo varia conforme fatores como renda, região e escolaridade. De forma geral, há relatos de insatisfação ligados à economia e cobrança por promessas ainda não cumpridas.

O JP avalia que as diferenças regionais refletem tanto questões históricas quanto impactos locais das políticas públicas adotadas.

Ranking de rejeição por estado

  • Paraná
  • 34,6% aprovam | 61,9% desaprovam
  • Minas Gerais
  • 44% aprovam | 52% desaprovam
  • São Paulo
  • 43% aprovam | 54% desaprovam
  • Espírito Santo
  • 41% aprovam | 56% desaprovam
  • Amapá
  • 45% aprovam | 51% desaprovam
  • Ceará
  • 57% aprovam | 40% desaprovam
  • Maranhão
  • 55% aprovam | 42% desaprovam

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