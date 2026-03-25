26 de março de 2026
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CRISE DE IMAGEM?

Desaprovação de Lula atinge 61% e bate recorde histórico

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Marcelo Camargo/Agência Brasil
Desaprovação de Lula vai a 61%, a maior em dois anos.
Desaprovação de Lula vai a 61%, a maior em dois anos.

O índice de brasileiros que desaprovam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a 61%, segundo levantamento divulgado nesta quarta-feira (25) pelo PoderData. Trata-se do maior patamar registrado nos últimos dois anos, indicando um avanço significativo na avaliação negativa do chefe do Executivo.

Na comparação com o início da série histórica, em março de 2024, houve um aumento de 11 pontos percentuais na desaprovação — que, à época, era de 50%.

Aprovação recua no mesmo período

Enquanto a rejeição cresce, a aprovação segue em queda. Atualmente, 31% dos entrevistados avaliam positivamente o desempenho pessoal de Lula. No começo da série, esse índice era de 39%, o que representa uma redução de 8 pontos percentuais.

Outros 8% dos entrevistados afirmaram não saber ou preferiram não opinar.

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Governo tem avaliação menos negativa

A pesquisa também mediu a percepção sobre a gestão federal como um todo. Nesse caso, 57% disseram reprovar o governo, enquanto 37% demonstraram aprovação. Já 6% não souberam responder.

Os dados indicam que a avaliação pessoal do presidente é ligeiramente pior do que a percepção sobre sua administração.

Como foi feita a pesquisa

O levantamento ouviu 2.500 eleitores em todo o país, por meio de entrevistas telefônicas realizadas entre os dias 21 e 23 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Por não se tratar de uma pesquisa de intenção de voto, o estudo não exige registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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