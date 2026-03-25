O índice de brasileiros que desaprovam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a 61%, segundo levantamento divulgado nesta quarta-feira (25) pelo PoderData. Trata-se do maior patamar registrado nos últimos dois anos, indicando um avanço significativo na avaliação negativa do chefe do Executivo.

Na comparação com o início da série histórica, em março de 2024, houve um aumento de 11 pontos percentuais na desaprovação — que, à época, era de 50%.

Aprovação recua no mesmo período

Enquanto a rejeição cresce, a aprovação segue em queda. Atualmente, 31% dos entrevistados avaliam positivamente o desempenho pessoal de Lula. No começo da série, esse índice era de 39%, o que representa uma redução de 8 pontos percentuais.