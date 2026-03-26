O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou uma proposta que prevê a criação de um valor mínimo de R$ 10 por entrega realizada por aplicativos. A medida faz parte de um relatório técnico elaborado por um grupo interministerial e será analisada pelo Congresso Nacional.

A iniciativa busca melhorar a remuneração de trabalhadores que atuam em plataformas como Uber, 99, iFood e InDrive.

Valor mínimo e fim de práticas criticadas

Pelo texto, o valor mínimo pago por entrega subiria de R$ 7,50 para R$ 10. A proposta também prevê aumento no valor pago por quilômetro adicional, que passaria de R$ 1,50 para R$ 2,50 após os primeiros quatro quilômetros.