27 de março de 2026
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Entrega por app pode ter taxa mínima de R$ 10; entenda

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Motociclistas por aplicativo receberão mais benefícios
Motociclistas por aplicativo receberão mais benefícios

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou uma proposta que prevê a criação de um valor mínimo de R$ 10 por entrega realizada por aplicativos. A medida faz parte de um relatório técnico elaborado por um grupo interministerial e será analisada pelo Congresso Nacional.

A iniciativa busca melhorar a remuneração de trabalhadores que atuam em plataformas como Uber, 99, iFood e InDrive.

Valor mínimo e fim de práticas criticadas

Pelo texto, o valor mínimo pago por entrega subiria de R$ 7,50 para R$ 10. A proposta também prevê aumento no valor pago por quilômetro adicional, que passaria de R$ 1,50 para R$ 2,50 após os primeiros quatro quilômetros.

Outro ponto importante é o fim das chamadas entregas agrupadas, quando mais de um pedido é feito no mesmo trajeto sem repasse proporcional ao entregador.

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Projeto prevê novas regras para apps

A proposta será analisada junto ao projeto de regulamentação dos aplicativos em discussão na Câmara dos Deputados. Entre os principais pontos estão:

  • Definição de pagamento mínimo por entrega
  • Contribuição previdenciária obrigatória
  • Mais transparência nos valores pagos
  • Criação de pontos de apoio com água, banheiro e descanso
  • Manutenção do modelo sem vínculo empregatício formal

Segundo o governo, a ideia é garantir melhores condições de trabalho sem retirar a autonomia dos profissionais.

Mais transparência para usuários

Além da remuneração, uma nova portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública determina que as plataformas informem de forma mais clara o valor final das corridas e entregas.

A medida busca dar mais transparência ao consumidor e tornar mais compreensível como os preços são definidos nos aplicativos.

Debate deve avançar

O tema já gera debate entre trabalhadores, empresas e parlamentares. A expectativa é que o Congresso avance na análise nas próximas semanas, podendo trazer mudanças significativas para o setor de entregas por aplicativo no Brasil.

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