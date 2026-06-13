Uma jovem de 24 anos morreu na manhã deste sábado (13) enquanto praticava rope jump na Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP).

De acordo com informações apuradas, a vítima teria ido ao local acompanhada de equipes de salto para praticar o esporte. Ao ser lançada pelos instrutores, o equipamento não estava conectado à ela, fazendo com que a jovem fosse direto ao solo, não resistindo aos ferimentos.

Ainda segundo apuração, após o ocorrido, os responsáveis pelo salto teriam fugido do local. A Polícia Militar (PM) iniciou buscas e conseguiu localizá-los. Eles estão presos.