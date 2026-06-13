13 de junho de 2026
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SALTO TRÁGICO

VÍDEO CHOCANTE: jovem é lançada de ponte sem cordas

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Uma jovem de 24 anos morreu na manhã deste sábado (13) enquanto praticava rope jump na Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP).

De acordo com informações apuradas, a vítima teria ido ao local acompanhada de equipes de salto para praticar o esporte. Ao ser lançada pelos instrutores, o equipamento não estava conectado à ela, fazendo com que a jovem fosse direto ao solo, não resistindo aos ferimentos.

Ainda segundo apuração, após o ocorrido, os responsáveis pelo salto teriam fugido do local. A Polícia Militar (PM) iniciou buscas e conseguiu localizá-los. Eles estão presos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi ao local, porém a morte da jovem foi confirmada. A ocorrência está em andamento.

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