26 de março de 2026
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EM PIRACICABA

VÍDEO: Corpo de homem é encontrado no ribeirão Piracicamirim

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Wagner Romano
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate.

 Um clima de apreensão tomou conta de motoristas e pedestres na noite desta quarta-feira (25) em Piracicaba. Um homem foi encontrado morto no ribeirão Piracicamirim, na altura da avenida Avenida Alberto Vollet Sachs, próximo ao Atacadão, no Piracicamirim.

De acordo com as primeiras informações, a vítima — um homem branco, que vestia camiseta branca, shorts azul e tênis — foi localizada dentro do curso d’água, chamando a atenção de quem passava pelo local.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente e iniciaram o atendimento da ocorrência, realizando o isolamento da área para a retirada do corpo. A cena foi preservada para o trabalho da perícia técnica, que será conduzida pelo Instituto de Criminalística.

A Polícia Militar também foi acionada e acompanha o caso. O serviço funerário foi chamado para fazer a remoção do corpo.

Até o momento, a identidade da vítima e as causas da morte permanecem desconhecidas. O caso segue em investigação.

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